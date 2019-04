Tahame Sulle usaldada maailma kõige erilisema ameti

Oled mõelnud, et sinu elus võiks olla palju rohkem rõõmu ja armastust? Pere võiks suureneda ja lapsi võiks rohkem olla? Võibolla soovid oma elus pöörata uue lehekülje? SOS Lasteküla kutsub sind kogukonnaõhtule, kus räägime täiesti uutest võimalustest lastekülas.

SOS Lasteküla on loomas integreeritud lasteküla, mille eesmärk on pakkuda peredele senisest privaatsemaid elamistingimusi. Ruumikad ja uued kodud asuvad Tallinnas ja selle lähiümbruses ning pole mingil viisil äratuntavad. See tähendab, et naabridki ei pruugi teada, et nende kõrval elab SOS-pere, kui pere ise sellest teada anda ei soovi. Ollaksegi täiesti tavaline perekond, kus ema ja isa ei ole lihtsalt laste bioloogilised vanemad.

Ootame oma uutesse kodudesse elama abielupaare, elukaaslasi või üksikuid perevanemaid, kes tahaksid pakkuda armastavat kodu 2-6 väiksele armsale särasilmale. Omalt poolt garanteerime ühele vanemale Tallinna keskmise sissetuleku, mis tähendab seda, et palgatööl pole vajadust käia ning täielikult saab keskenduda lastele. SOS Lasteküla tagab professionaalse abi enne laste perre tulekut ning on pere kõrval kogu aeg, mil tuge on vaja.

See on erakordne võimalus kolida uude koju ning pühenduda täiskohaga laste kasvatamisele.

Ema Irina: “Pered, kes ehk mõtlevad selle peale praegu, võiksid teada, et pole tähtis, mida sa ise oskad või tead, kas elad mehega koos või oled üksikema – kõige tähtsam on, et kodus oleks soojust, armastust ja üksteisemõistmist.”

Kogukonnaõhtul räägib SOS-ema kogemustest laste kasvatamisel oma kodus ning samuti saab vastused kõikidele tekkinud küsimustele.

Kogukonnaõhtu toimus 25. aprillil 18-19.30 Keila Lasteküla (Ülase 11) külalistemajas.

SOS Lasteküla