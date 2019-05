Kui palju on Harjus (v.a. Tallinna) 29.aprilliks talguid kirjas?

29.aprilli seisuga on registreeritud üle kogu Eesti 1916 talgut. Neist 288 talgukohta on kirjas Harjumaal. Eelmisel aastal korraldati üle riigi kokku 2152 talgut.

Mida talgutel Teeme Ära 2019 enim ette võetakse?

Igal aastal keskendutakse lisaks tavapärastele talgutele ka väljavalitud erilisele teemale. Sellel aastal on fookusteemad laulu- ja tantsupeo juubeliaasta raames tuleteekonnal seotud talgud; õueraamatukogude meisterdamise talgud ja nurmenukutalgud. Hetkel registreeritud talgute seas on populaarsemad tavapäraste heakorratööde järel justnimelt nurmenuku talgud. Meeldiv tõdeda, et koolid on olnud väga aktiivsed nurmenuku talgute korraldajad.

Millal teete talgutest kokkuvõtteid?

Üle-eestiline talgupäev toimub laupäeval, 4.mail. Siis alustab kokkuvõtete tegemist staap tublide talgujuhtide läbihelistajatega, kes koguvad tagasisidet toimunud talgute kohta.

Enne 4. maid toimuvate eeltalgute kokkuvõte selgub 2.mai õhtuks. Hilisemate talgute info selgub jooksvalt vastavalt talgute toimumisele.

Kus on erilisemad talgud Harjus?

Igal aastal korraldatakse omamoodi põnevaid talguid . Sellel aastal korraldab näiteks Dendropark Smaragd aiapõimimise talgud. Park asub Raasiku vallas, Rätla külas.

Sama valla Kurgla küla tiikide juures ehitatakse näiteks õppe-matkaraja taristut. Laupäev, 4.mail kell 10 algab ka Hüüru mõisa ning selle ümbruse korrastamine.

Talgu kohta info ja põnevad lood korjatakse kokku ja nendega võimalik tutvuda veebilehel teemeara.ee.

Samuti on veebilehel leitav info kogu sellel aastal korrladatavate talgute kohta. Registreerimine on veel avatud ning soovi korral saab talguid registreerida või valida millistel talgutel osaleda.

Esimene Teeme ära! oli 3. mail 2008 toimunud üle-eestiline koristusaktsioon, mille käigus koristasid ligikaudu 50 000 vabatahtlikku kogu Eesti territooriumilt ära ligi 10 000 tonni prügi.

Eesti aktsiooni eeskujul on järgnevalt toimunud analoogsed ühiskondlikud koristusaktsioonid enam kui sajas maailma riigis ning aktsioonides on osalenud ligi 20 miljonit inimest. Sellest on kujunenud rahvusvaheline aktsioon “Let’s Do It! World”