Lugu sellest, kuidas üks rehielamu uuele elule aidati ja üks mees rutiinile selja keeras ja koos oma kunstnikust naisega esivanemate majale ning oma elule uue tähenduse andis.

Pärnu maantee kõrval, Tallinna piirist 17 kilomeetri kaugusel kuuseheki taga on peidus üks kõrgete lagedega rehielamu. Põlistalus, kus on elu käinud juba üle kolmesaja aasta, on Puhmid toimetanud üle saja. Säilinud on pabergi, mille järgi 1882. aastal sõlmis Hans Bohm talu omandamiseks ostmise ja müümise kontrakti toonase Ääsmäe mõisahärraga, allkirjastades selle kolme ristiga.

Viis põlve hiljem, aastal 2016, sõlmib tänane peremees Madis Puhm lepingu oma isaga ja nimetab oma vana-vana-vanaisa talu Tagametsa loovusmajaks. Kui sadakond aastat tagasi käidi talust Tallinna pool turul, ööhakul kuus tundi hobuvankriga, et Estonia turule oma talukraamiga jõuda, siis nüüd tahetakse siin hoopis loovust kasvatama hakata.

Põimuvad vana ja uus

Halli tooniga rehielamus keerduvad üheks põimikuks vana aja rahustavad detailid uue aja elevuse ja uskumustega. Vorm on rehemajalikult ehe, pikk hoone laastukatusega, puhtaks nühitud seinapalgid ja naksuv laudpõrand, mis on natuke talla all jahegi. Kohe saad aru, et eurot pole sisse pandud ja seesama laud- ja kõrvaltoa kivipõrand on kandnud mitut põlve. Majaesised sirelid lõhnavad hullumeelselt.

Madis on siin poolteist aastat töötunkesid kulutanud. Et ise tuleb rehi korda teha, nägi Madise ja tema naise Rave visioon ette kohe alguses. Tähendust sisse osta ei saa ja päriselt omaks muutub kõik alles aja ja tööga. Taustalt insener, aga vana maja restaureerides tuli Madisel siiski Youtube’i juhendvideote abil küll krohvimist, küll lihvimist õppida. Õnneks halbu üllatusi ei olnud, mõnes kohas tuli küll konstruktsioone tugevdada, aga palke välja vahetada ei olnud vaja. Küll aga sai kümneid kihte tapeeti maha kraabitud, enne kui ilus puupind end näidata lasi.

Esivanemate talust tagametsas loovusmaja loonud Rave ja Madis Puhm.

Ühes ruumis pälvivad pilku eri tegu- ja kangamoega tugitoolid. Rave ostis vanu toole kokku ning naabrinaise ja Karjatse mööblikliiniku perenaise Imbi juhendamisel nad kõik üles putitati. Nüüd on igaüks neist omaettegi karakter ja silmailu, kokku annavad aga üsna stimuleeriva signaali. Sest just seda toonitab peremees Madis, et ega loovus pea alati tähendama kunsti klassikalises mõttes, et tulemuseks on mõni muusikapala või savitaies. Loovus on ka argielus olemas. See peidab end igapäevases paindlikkuses, oskuses kohaneda muutustega. “Selleks, et jõuda suure loovuseni, on kõigepealt vaja hulgaliselt väikest – julgust mänguliselt välja tulla paljude erinevate ideedega,” leiab Madis. Rave arvates aga koguvad inimesed ideid endasse iga päev, aga nende avaldumiseks ja olemasolevate mõtetega sidumiseks on vaja inkubatsiooniaega ja tavapäratut keskkonda. Ja seda võimalust Tagametsa loovusmaja pakubki.

Kui veresuhkur madal

Maja paremas tiivas laiutab aga klassikalisem loovuse versioon. Rave, kes on struktuurilt ja natuurilt keraamikakunstnik, on pidanud seal oma väikest ateljeed tegelikult juba kümmekond aastat. Teinud ise kunsti, savist peamiselt, aga pidanud ka väikseid grupitöötunde ja selle kõrvalt koolitanud end ka loovterapeudiks. Tema usub sellesse, et käeline tegevus ärgitab ajus loovaid impulsse.

Maja rehetuppa on sisse seatud köök ja mõnusalt rustikaalne suur talulaud. Kui veresuhkur töökoosoleku toas madalaks vajub, saab kohe kohvile ja küpsisele minna. Või kui vaja, saab toitlustusega tegelevalt naaberküla mehelt kasvõi sooja prae kohale tellida.

Kunst ja inimene

Kui Rave on kunsti teinud ja loov olnud juba ameti järgi, siis Madis on senise elu töised päevad veetnud pigem kontorites, juhtinud tiime ja protsesse. Ajapikku kadus tegevustest väljakutse, asjad hakkasid korduma ja hing muutus rahutuks. Madis tegi laua puhtaks ja otsustas koos oma prouaga esivanemate maja elule aidata ja pakkuda seal võimalust loovuse, kunsti ja inimeste kohtumiseks. Lisaks osaleb ta EAS-i ärimentorprogrammis ärimentorina, programmis aidatakse nõu ja jõuga 1–3-aastaseid ettevõtteid.

Vastvalminud Tagametsa loovusmajja on oodatud seltskonnad koolituma ja rattast välja astuma, aga kindlasti ei ole see järjekordne peopidamise koht.

Päris kurb-kummaline seik käis Tagametsa loovusmaja rajamisega kaasas. Kui Madis oma karjääriga lõpparve tegi, töötukassas end arvele võttis ja sealt ettevõtluse alustamise toetust taotles, saadi sealt kaks korda eitav vastus. Töötukassa noor spetsialist ei pidanud seda äriplaani elujõuliseks ja valdkonda perspektiivikaks. Madise aastakümnetepikkune kogemus äris ei omanud olulist rolli. Mehe arusaama ja usku see küll kõigutada ei suutnud.

Rattast välja

Natuke rahastuslisa leiti Leaderi projektist, pea kaks aastat oma aega ja energiat lisaks ja 30. mail loovusmaja uksed ametlikult lahti tehtigi. “Minu jaoks oli paras õppetund, kuidas müüa iseennast. See on erinev sellest, kui müüd toodet. Asjal on mingid omadused: suur, aeglane, väike, moodne… Mul on küll kunstnik eluaeg kõrval olnud, aga ma ikkagi ei teadnud päris täpselt, kuidas müüa enda ideid ja unistusi,” tunnistab Madis.

Iga tool mõttekojas on isemoodi. Nii pidid istujatel ka isemoodi mõtted tekkima.

Vastvalminud Tagametsa loovusmajja on oodatud seltskonnad koolituma ja rattast välja astuma, aga kindlasti ei ole see järjekordne peopidamise koht. Madise arvates võib olla ju kena kolleegidega saunas käia ja toop õlut võtta, aga tegelikult ei lahenda see ettevõtete ees ja sees olevaid probleeme. “Igapäevastes töistes suhetes see tulemuslikkust juurde ei anna,” usub Madis.

Tagametsas võib ametlik-asjalikku töökoosolekut vürtsitada ka loovtöötoaga, maalides või joonistades või savi voolides. Lisaks plaanib Madis elu jooksul kogutud kogemusi ise ka jagama hakata. Mõned teemapaketid on juba formuleerunudki. Näiteks “Tegevuskava ja igapäev” on ühe- või kahepäevane praktiline koolitus, mis keskendub tegevuskava elluviimisele meeskonnaliikmete igapäevases töös. “Ühtsema arusaamise parandamiseks aitab teemade ja tegevuste visualiseerimine. Läbi selle saab igaüks tunnetada oma rolli ja oma tegevuse tähtsust. Teadvustada oma valmisolekut või vajaminevaid ressursse, mille arvelt muudatusi ellu viia. Kasvab meeskonna ühine arusaam prioriteetidest ja kõigi osalejate kaasatus,” kirjeldab Madis.

Igatahes usuvad Rave ja Madis, et loovalt elamine on igapäevaelu loomulik osa. See sisaldab endas leidlikkust ja avatust, paindlikkust ja uudishimu, mängulisust ja huumorit, valmidust katsetada. See loob hea tunde ja teeb elu lihtsamaks. Tagametsa loovusmaja eriline keskkond koos ergutavate tegevustega loob võimaluse inimeste potentsiaali avamiseks ja ideede genereerimiseks.