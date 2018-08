Toimetus sai kirja anonüümseks jääda soovivalt Harku valla elanikult, kes teatas meile järgmist:

“Pühapäeva õhtul otsustas Tabasalu spordikompleksi naiste sauna keris saunas ja pesemisruumis olnutele pakkuda plahvatuselamuse, suitsu ning sädemeid. Õnneks ei istunud saunalised otse kerise kõrval, vaid kõrgemal, mistõttu jäid elektrimöllust puutumata, pauk ja sähvatused olid võimsad. Lõppsõna ehmunud peredele, kellest neli lapsed, oli ikka selline, et ujula kasutaja on kõiges süüdi. Saime klientidena teada, et sauna uks peab olema kogu aeg kinni, keris on hiljuti paigaldatud, vesi tuleb kerisele uue süsteemi kaudu ja ju ikka kliendid ise tegid midagi valesti jne. Lapsed, kes plahvatuse ajal saunas olid, kurtsid peale saunast väljajooksmist peavalu ja halba enesetunnet. Mis edasi saab? Juhtumist on kirjalikult teavitatud ka tehnilise järelevalve ametit taotlusega alustada järelevalvemenetlust, selgitamaks avalikus kasutuses olevate elektriseadmete ja -paigaldiste elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele vastavust ning leidmaks need isikud, kes sellise eluohtliku juhtumi eest ka vastutama peavad.”

Toimetus palus juhtunu kohta selgitust ka Tabasalu spordikompleksilt. Saime järgneva vastuse Tabasalu spordikompleksi juhatajalt Mariann Kaselalt.

“19.08 läksid Tabasalu spordikompleksi naiste leilisauna kerisel läbi osad küttekehad, see omakorda tekitas heli, mis võis mulje jätta kui paugust.

Antud keris on ostetud aprillikuus ning mõeldud spetsiaalselt kommertssaunadesse intensiivseks ööpäevaringseks kasutamiseks. Selle paigaldas pädev tehnik kõiki nõudeid järgides. Küttekehade katki minemisel lõpetavad need lihtsalt oma töö, seda küll kahjuks ühekordse „pauguga“. Ei tekkinud lühist ega muud eluohtlikku olukorda.

Intensiivse kasutusega saunades, kus kahjuks esineb klientide poolt ka ruumide ja tehnika väärkasutust, on teatud intervallide tagant küttekehade purunemine tavapärane (sellel kerisel pole seda veel teha vaja olnud, vanadel keristel iga paari kuu tagant). Antud juhul on selle kerise küttekehadele lubatud kasutusiga kuni 20 aastat, mistõttu kindlasti tegeleme remondi või kerise väljavahetamisega garantiikorras.

Kohal käisid meie majas ka kontrollid, kes rikkumisi ei tuvastanud.

Oleme vabandanud ehmatuse osaliseks saanud klientide ees ning loodame rikke kõrvaldada esimesel võimalusel, et saun oleks jälle töökorras.“