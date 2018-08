Kõik on uus septembrikuus – see ütlemine ei käi pelgalt pinali, koolikoti või töökoha kohta. Septembris alustavad taas tegevust ka erinevad vaba aja veetmise paigad, huviringid, kursused. Huvitegevused ja harrastused annavad elule värve, pakuvad vaheldust igapäevarutiinile, mõjuvad ergastavalt ja värskendavalt. Nende kaudu omandatakse uusi teadmisi ja oskusi, saadakse uusi tuttavaid ja sõpru, leitakse abi pingete maandamisel ning tihtilugu avastatakse enda jaoks just sobivaim väljund. Seda olenemata vanusest, kehakaalust või maailmavaatest.

35 aastat Tallinna kesklinnas tegutsenud Tantsutrupil MODUS on septembrist uus kodu – vastvalminud ruumides Tallinna südalinnas, aadressil Pärnu mnt. 22. Uued ruumid täituvad aastakümnetele vastu pidanud rariteetsete tantsustiilidega swing ja stepp. Asupaik Vabaduse väljaku vahetus naabruses teeb swing- ja stepptantsu harrastusest osa saamise väga mugavaks ka Harjumaa elanike jaoks.

Swingtantsude perekonda kuulub palju uuemaid ja vanemaid Ameerikast pärit tantse, millest MODUSes saab tantsida neid: lindy hop, charleston, balboa, shag, swingi rivi- ja ringtantsud. Swingtantsud on reeglina paaristantsud, kus meespartner on n.ö. kapten laevas ja jumal taevas ehk juhtija ning naispartner järgija, kelle ülesandeks on tantsu illustreerida. Laste ja noorte jaoks on terve hooaja tegutsevad swingtantsu rühmad, kuhu on oodatud iga tasemega huvilised. Täiskasvanutest algajad saavad osaleda 3-päevastel nädalavahetuse kiirkursustel, kusjuures iga tantsu jaoks on eraldi nädalavahetus. Kui kogemusi on juba vähem või rohkem omandatud, saab ühineda tegutseva harrastajate grupiga. Kes eelistab paaris tantsimisele üksi tantsimist, võib valida soolo swingi tunni, kus pööratakse tähelepanu erinevate swingtantsu sammude õppimisele.

Swingtantse saab tantsida loomulikult swingmuusika saatel, aga ka paljude teiste muusikate saatel.

Swingtants ja muusika kuuluvad kokku nagu sukk ja saabas. See tähendab, et just muusika annab võimaluse tantsida seda ja nii, mis hetkel kõige õigem tundub. Swingtantsu harrastuse eesmärk täiskasvanute jaoks on sageli peamiselt sotsiaalne tants ehk oskused iseenda jaoks. Lapsed ja noored osalevad swingtantsu võistlustel ning erinevatel tantsufestivalidel jm. esinemistel.

Swingtants on nagu nakkushaigus – näed kedagi kusagil tantsimas ja juba tunned, et tahaks ise ka nii osata. Kindel on see, et swingtants on jõukohane absoluutselt igaühele. Kes oskab kõndida, saab selgeks ka swingtantsu ja muudab kireva sügise veel värvikamaks.

Stepptants on teine MODUSes viljeldav tantsustiil. Stepp on õigupoolest jalgade muusika – kinga päka ja kontsa all olevate raudadega tekitatakse rütme ja helisid. On ideaalne koordinatsiooni, rütmitunde ja improviseerimisoskuse arendamiseks. Sobib suurepäraselt nii meestele-poistele kui naistele-tüdrukutele. Tegemist on soolotantsuga ja partneri pärast pole vaja muretseda. Iga vanuse ja taseme jaoks on eraldi rühmad. Stepptants viib rütmide võlumaailma muutes kireva sügise helisevaks.

Swing- ja stepptantsu paremaks omandamiseks pakutakse MODUSes ka mitmeid kaasa aitavaid tunde: akrobaatika nii lastele kui noortele; kehakool nii lastele kui noortele; venitusvõimlemine täiskasvanutele. Ja kui tundub, et õiget swingmuusikat ikka kuidagi ei leia, siis võib tulla õppima karmoskamängu ja sellest pillist ise swingmuusika välja võluda.

Swing- ja stepptantsu õppimise võimaluste kohta MODUSes leiab teavet kodulehelt www.swingtants.ee, FB https://www.facebook.com/tantsutruppmodus/ ja https://www.facebook.com/EestiSwingtantsuLiitEstonianSwingDanceFederation/. Küsimused on oodatud telefonil 5177614.

Sügis tuleb endale ise kauniks muuta. Swingides ja steppides on rõõm ja õnnetunne garanteeritud.

Tere tulemast MODUSesse, kus swingides kehastub vaim ja steppides vaimustub keha!