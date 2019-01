Hasartmängud ei pruugi olla kõigi jaoks lemmik hobi, kuid seda ei saa vältida, et selles tööstuses liiguvad suured rahasummad. Tegelikult mängivad rootslased tohutult nii Casino Cosmopolis kui ka internetis. Kuid nagu näitab pealkiri, ei keskendu me mängudele endile, vaid tööstusele ja Stockholmis toimuvatele sündmustele.

Selle aasta juunis valis valitsus läbi varude reformi, mis tähendas, et riik seisis otsuse ees, kus hasartmängudele oli võimalus anda lubasid ametlikult nende riigis tegutseda. Uus reform viiakse ellu 1. jaanuaril 2019 ja sellel võib olla suuri positiivseid tagajärgi. Mitte ainult Rootsis, vaid võib-olla kõige enam Stockholmis.

Kuid juuni ei olnud ainult kinnitus Rootsi õigusaktide muutmise kohta. Samal kuul sai pealinn ka üsna meeldivat tiitli, nagu näitab pealkiri. Online-hasartmängud on juba pikka aega olnud Londoni peakorter või pigem Londoni börsil. See on koht, kus suurem osa suurematest hasartmängu ettevõtetest on alati loendis valinud. Kuid mitte enam.

Mänguveebisaidid saavad liikuda Stockholmi

Kasiinotööstust on üsna raske jälgida, sest uusi kasiinosid tuleb koguaeg juurde, isegi rangete reeglitega Eestis tuleb operaatoreid aina juurde, mida on selgelt näha Casinosenpai lehelt, kus on toodud välja Eesti kasiinod. Mõned saavad populaarseks ja kasvavad nii suureks, et nad otsustavad börsile minna. Viimastel aastatel on üha suurem osa neist suurtest kasiinodest otsustanud registreerida Stockholmi börsil, mitte Londonis.

Tänaseks on Stockholmi börsil registreeritud rohkem hasartmängude saite kui Londoni börsil. Seega on nüüd Stockholm nüüd Euroopa hasartmängude pealinn ja see on ka põhjus miks see linn selle tiitli sai, mitte sellepärast, et seal kõige rohkem hasartmänge mängitaks.

Mida see tähendab Stockholmi elanike jaoks?

Paljud võivad teada, et hasartmänguettevõtetel ei ole oma kontorit siin Stockholmis ega isegi Rootsis. Peakontorid asub Gibraltaril, Tel Avivis ja eelkõige Maltal. See tähendab, et kõik töökohad on suurenisti seal ja mitte Rootsis. Midagi, mis toob kaasa ettevõtte maksude kaotamise, tööandja maksud, tulumaksud ja mis kõige olulisem on see, et kõik töökohad on teises riigis.

Nüüd, seoses uue tiitli ja uue reformiga, võib see muutuda. Võibolla hakkab suurem osa ettevõtteid enda kontoreid tagasi põhja poole tooma.

Põhjamaade inimeste võimalused seoses sellega

Lootus on see, et enamik hasartmängu ettevõtetest hakkab tagasi kolima tagasi põhjamaadesse. Raske on öelda, milline reaalsus tegelikult on, kuid vähemalt võime vaadelda, millised võimalused võib see kaasa tuua.

Nende hasartmängude firmade töö hõlmab väga laia spektrit. Nad palkavad inimesi oma klienditeeninduse osakonda. Samuti on neil väga erinevaid IT-ga seotud töökohad (see hõlmab kõike alates programmeerimisest kogu oma mitmekesisusega, graafilise disaini, küberkaitsega ja palju muuga), turundus, kliendisuhted, müük, teabe analüüs, otsingumootori optimeerimine, ja nimekiri läheb edasi.

Nagu kõik muu on mõni neist töökohtadest väga tasuline, samas kui teised on sisenemispositsioonid. Seetõttu oleksid need töökohad põhjamaa inimestele väga vajalikud, sest just selliseid töökohti tahetakse rohkem tänapäeval ja neid otsitakse.