Maakonna tublimad sportlased on purjetajad Ingrid Puusta ning Karl-Matrin Rammo, kes edestasid mitmeid maailma- ning Euroopa meistreid. Preemia “Meie teejuht, meie õpetaja” pälvis aastakümneid tagasi jooksulegend Lasse Virenit võitnud Helges Mändmets.

Spordist Harjus aastal 2018 tehti seekord kokkuvõte tunamullu avatud Maarjamäe filmimuuseumis. Kutsutud olid treenerid, atleedid, õpetajad, toetajad, sõbrad ning omavalitsusjuhid. Suures kinosaalis austamisüritust avades ütles Harjumaa spordiliidu juhatuse esimees Jüri Paavel muuhulgas: “Eelmine aasta läks üldiselt hästi. Ja kui ei läinud nii hästi, kui vaja, siis on selle parandamiseks aasta 2019.”

Ta võrdles elu ja sporti jalgrattaga. Sellel tasakaalu hoidmiseks tuleb liikuda pidevalt edasi. Ja edasiminekut oli maakonnas mullu palju. Maakonna spordiliidu võistlustel osalejate arv tõusis 10 protsenti ehk umbes tuhande inimese võrra. “Märkimisväärne on uute noorte ja aktiivsete treenerite ning õpetajate lisandumine. Töö lastega jätkub ja ehk läheb veel paremaks.”

Sporti ei saa teha abivahendite või rajatisteta. Mullu valmisid teiste hulgas Raasiku ja Aegviidu spordihoone, Viimsi Karulaugu spordikeskus ja muudki. Uusi rajatisi lisandub kindlasti ka tänavu.

Sporti ja liikumisharrastusi toetavad Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL), EOK, Eesti kultuurkapital, kultuuriministeerium, Eesti koolispordi liit ja Eestimaa spordi liit Jõud.

Tublid pere ja koolid

Kultuurikapitali preemiad andsid üle Taimi Saarma ja Ruth Jürisalu maakonna ekspertgrupist. “Et sirguks uued Tänakud ja Kanterid või Kirdid,” ütles Taimi Saarma.

EOK tunnustas mullu iga maakonna sportlikumaid perekondi. Harjust sai tiitli perekond Siimimäe Koselt – ema Heidi, tütred Pauliina(22) ja Leanne (18). Jüri Paavel iseloomustas neid järgmiselt: “Pere on hea näide sportliku vaimu ja aktiivse eluhoiaku propageerijana. Pereema on suur eeskuju mitte ainult oma tütardele, vaid suuresti kogu valla elanikele. Ema on võitnud medaleid Eesti kergejõustiku meistrivõistlustel. Ta jätkab edukalt seeniorsportlasena Euroopa ja maailma võistlustel. Tütreid käivad ema eeskujul, jätkates medalitekursil Eesti tiitlivõitlustel. Tervislike eluviiside propageerijaid iseloomustab ka korraldajatena ning kohtunikena tegutsemine kohalikel ja Eesti tasemel,” ütles spordijuht.

Gümnaasiumite kompleksarvestuses olid tublimad Jüri gümnaasium ja Laagri põhikool. Muuhulgas võisteldakse sarjas teatesuusatamises (parimad Aegviidu ja Kuusalu), võrkpallis (parimad Kiili ja Vaida), jalgpallis (Saku ja Laagri), rahvastepallis (Jüri ja Vaida), kergejõustikus (Kose ja Laagri) ning ujumises (Viimsi ja Jüri). “Et oleks ka järgmine ja ülejärgmine aasta sportlik. Et tervelt elatud aastad kestaksid kaua. Elagu Harjumaa, elagu sport,” tervitas HOLi juhatuse esimees Andre Sepp.

Purjetajate edu

Naistest olid maakonna esisportlase nominendid kulturismi maailmameister Arida Muru Saue vallast, vibusportlane Inge Sirel-Suviste Rae vallast (MMi hõbe ja EMi kuld), laskesportlane Ljudmila Kortšagina Tallinnast (MMi seitsmes koht), purjetaja Ingrid Puusta Rae vallast ja koroona novuses naispaarismängu MMi kulla saanud Andrea Uustulnd.

Parima tiitli võttis Andre Sepalt vastu vastu purjetaja Ingrid Puusta. MMil oli surfaja 19. kohal ning EMil üheksas. On saanud Eesti aasta surfaja tiitli ja täitnud ka Tokio olümpianormi. Harju parim oli Puusta aastatel 2012, 2014 ja 2016. Kohal oli ka tema treener Matthew Rickard.

Meestest oli konkurents samuti tihe. Maakonna parima tiitlile kandideerisid koos Dominika Bergmannovaga (Tšehhi) kümne tantsu MMi ja EMi kulla võitnud Konstantin Gorodilov Maardust, veemotosportlane ja maailma edetabeli liider Marten Männi Sakust, rattaorienteeruja Lauri Malsroos Saue linnast, Laser Standardi purjetaja Karl-Martin Rammo Viimsi vallast ning EMi kuld raadiospordis Toivo Hallikivi samuti Viimsist.

Parim mees on Karl-Martin Rammo, kes täitis mullu Tokio olümpianormi ja sai Eesti parima purjetaja tiitli. MMil ja EMil oli Rammo 17. kohal, tema treener on Rein Ottoson.

Hooldas spordibaasi

Kohalviibijad said osa spordimehe videotervitusest. “Loodan, et on meeleolukas ja tore õhtu. Ma ei saa kohal viibida, sest olen Ühendriikides Floridas treeninglaagris. Kohe alustame USA meistrivõistlustega. Tänan tunnustuse eest. Teen tööd, et tulemused oleksid veel paremad,” ütles Rammo.

Preemia “Meie teejuht, meie õpetaja” seekordne laureaat on Helges Mändmets Kuusalu vallast Kolgakülast. Tema teenistuslehel on näiteks märkus “filminäitleja ”(kaaslased Raivo E. Tamm, Evelin Võigemast ning Jan Uuspõld). Mees on hea õpetaja ning lektor, omades sellel alal üle 40-aastast kogemust. On spordibaasi rajaja, arendaja ning hooldaja. Ka segastel aegadel hoidis ta võimalust teha Kolgakülas ja selle ümbruses sporti. On võitnud jooksus vahetus jõuproovis neljakordset olümpiavõitjat Lasse Vireni. Tema tööd on varem kroonitud kultuurkapitali aastapreemia ning spordiliit Jõud tunnustusega (2017).

Õhtu kultuuriline tervitus oli värske Eesti koguperefilm “Eia jõulud Tondikakul”.

Kultuurkapitali preemiad:

• Marje Mödre-Vähi – Vaida põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja ning võistluste korraldaja.

• Jüri Rumm – võrkpalli peensustele pühendunud Keila võrkpallikooli tütarlaste treener.

• Tiina Pallas – ala, mille harrastajate hulka lisandusid poliitikutele ka lauljad ja näitlejad ehk Tabasalu triatloniklubi juhataja.

• Heinar Hurt – Kiiu kettagolfi pargi rajaja ning eestvõtja.

• Indrek Raig – spordiaktivist, Rae valla mängude korraldaja.