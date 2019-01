Paljudel meist on olemas suvila või maakodu, kuhu saab linnakära eest põgeneda ja lihtsalt olla. Enamike jaoks on suvila ka kohaks, kus tahaks nautida värskeid aiasaaduseid, kuigi tänapäeva kiire elu ei jäta hobipõllunduseks enam oluliselt aega. Kui sa aga ikkagi soovid suvel seda päris oma kasvatatud tomatit ja kurki, tagab nende kasvatamiseks parima keskkonna tõenäoliselt enda aias väike kasvuhoone. Toome välja neli kasvuhoone eelist taimede rõdul või toas kasvatamisele.

Aianduspinna suurus

Kasvuhoone üks väärtus on eraldi ruum aiandusega tegelemiseks – võrreldes rõdul paari taime kasvatamisega on väikeseski kasvuhoones ruumi tunduvalt rohkematele taimedele. Hooaja algul tasub ette mõelda, mitmel korral soovid värskeid aiasaadusi nautida. Ning seejärel vastavalt soovidele ja võimaliku kasvuhoone suurusele ka ette planeerida vajalike taimede arv.

Samuti ei pea enam toas muretsema mulla või taimede väetamisega kaasneva segaduse pärast.

Miks mitte ka eksootilisi vilju?

Kahjuks Eesti geograafilist asukohta ei õnnestu kuidagi muuta. See aga ei tähenda, et taimed, mis nõuavad soojemat temperatuuri, kasvatamata jääksid. Ka Eesti kliimas saab väga edukalt kasvatada eksootilisemaid vilju, kui natukenegi vaeva näha. Soojema kliima viljad nagu viinamarjad ja ka arbuusid ei ole siiski vaid lõunapoolsete aiapidajate pärusmaaks!

Tõsisema aiandushuvi korral võib alati valida kas niiskussüsteemiga või ka köetava kasvuhoone, kus saab värsket toidukraami kasvatada isegi läbi terve aasta.

Mitmekülgne kasutusvõimalus

Troopilised viljad ei ole ainsad, mida kasvuhoones kasvatada saab. Tegelikult võivad kasvuhoones oma koha leida pea kõik taimed, ainsaks piiranguks kasvuhoone füüsilised mõõtmed. Ja kui kurkidest-tomatitest küllalt saab, kes keelab kasvuhoones näiteks lilli kasvatada? Kui need õitsema hakkavad, on vaja vahekäiku vaid mugav tool paigutada ja mõnus puhkenurgake ongi loodud!

Loomulikult võib kasvatada ka lilli ja köögivilju korraga. Ning et asi tõeliselt mitmekülgne oleks, siis pole vaja hakata otsima eraldi kohta, kuhu ehitada aiakuur – kõik aiandusega seotud asjad saab hooajaliselt kenasti kasvuhoonesse paigutada. Selliselt on need alati omal kohal ja kui sul midagi vaja läheb, tead täpselt, kust seda leida.

Aiandustööd maandavad stressi

Kõik teavad, et rohkem värsket ja rohelist toitu on kehale ainult hea. Selleks aga et nautida kasvuhoone positiivset mõju, ei pea ootama viljade küpsemiseni. Taimedega tegelemine on tõeliselt lõõgastav tegevus. Stressi on meie elus niigi palju ja igal pool jääb mulje, et peab tegutsema kiiremini ja veel kiiremini.

Kasvuhoonesse sisenedes võib aga argimured selja taha jätta ja rahulikult taimede seltsis tegutsedes hakkab ka stressitase langema. Uuringutega on tõestatud, et aiandus maandab stressi isegi lugemisest efektiivsemalt.

Boonuseks on ka uute sõprade leidmine, kellega saab vahetada aiandusteemalisi uudiseid, seemneid ja ka istikuid. Ning kui oma käega kasvuhoonest korjatud tomatid, kurgid, viinamarjad ja muudki lauale tood, oskavad seda hinnata ka sinu sõbrad ja pere.