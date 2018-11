Kas 1. jaanuaril saavad reisijad harjunud kombel bussiga veel Maardust pealinna sõita? Või pealinnast koju jälle tagasi? Võib minna nii ja naa. Sest 31. detsembril lõpeb seni maardulasi vedanud bussioperaatori AS Temptrans leping vedusid korraldava Põhja-Eesti ühistranspordikeskusega (PÜTK).

Kes 1. jaanuarist avalikel liinidel edasi toimetab, pole teada.

AS Temptrans on soliidne firma. Asutatud 1996. aastal, tegutseb ettevõte praegu ka rahvusvahelistel liinidel, vedades reisijaid Peterburi, Riiga, Kiievisse.

Pole unustanud ka kohalikke, kurseerides oma bussidega – nii avalikel kui kommertsliinidel – Tallinna ja Maardu vahet.

“Praegu teeme kahel avalikul liinil, nr 100 ja nr 101, päevas kokku 61 reisi,” kinnitab Temp-

transi tegevjuht Katerina Kloren. Ja nii toimub see vastavalt lepingule 31. detsembri õhtu kella 21.45ni, mil Tallinnast väljub viimane buss. Siis jäävad tegutsema ainult kommertsliinid, mis Katerina Kloreni kinnitusel veavad praegu poole või natuke rohkem reisijatest.

“See oli meil Temptransiga kolmeaastane leping,” kõneleb PÜTKi kauaaegne tegevjuht Vello Jõgisoo.

Atko vaidlustas hanke

Vastavalt seadusele korraldati riigihange uue vedaja leidmiseks juba jaanuaris. Osalejatele seati muude tingimuste kõrval oluliseks, et osaleksid hankes vähemalt 26 bussiga. Võitjaks sai tulla odavama pakkumise teinud firma.

Odavaima pakkumise tegi küll AS Atko, aga ta ei täitnud mõnd teist riigihanke tingimust, näiteks ei pakkunud ta välja nõutavat arvu busse, kinnitab hankega hästi kursis olev isik (toimetusel isiku nimi teada). PÜTK kuulutas Maardu-Tallinna avalikel liinidel opereerimise riigihanke võitjaks hoopis konkursil neljanda hinnapakkumisse teinud AS Sebe sest ka 2. ja 3. koha saanud pakkujad arvasid, et saavad hakkama väiksema busside arvuga.

Atko vaidlustas lepingu kohtus. Esimese astme kohtus Atko kaotas, nüüd vaieldakse teise astme kohtus. Millal kohtuvaidlus ükskord lõpeb, ei tea tõenäoliselt ka kohtunikud, kindlasti mitte aga bussifirmade juhid. Aga ka järgmisel aastal peavad bussid inimesi vedama.

Sellepärast tegigi ühistranspordikeskuse juht Vello Jõgisoo senisele vedajale Temptransile ettepaneku jätkata liinidel vedu samade hindadega seni, kuni kohus õigust kaalub. AS Temptrans keeldus.

“Keegi ei tea ju, kui kaua need kohtuveskid veel jahvatavad,” ütleb Temptransi juht Katerina Kloren. Kogenud firmajuht teab, et selliseid suure mahuga intensiivseid vedusid tuleb pikalt planeerida.

Sama hinnaga ei saa

“Pealegi on Maardu-Tallinna avalike liinide leping sõlmitud juba kolm aastat tagasi. Mis olid kütusehinnad ja palgad siis, mis nüüd… Ükski firma ei saa töötada kahjumiga, sellise liinikilomeetri tariifiga ei saa Temptrans jätkata,” on Katerina Kloren resoluutne.

Ka mõjutas Temptransi otsust tasuta sõidu võimaldamine avalikel liinidel. Harjumaal saavad tasuta sõita küll kõik kuni 19-aastased, pensionärid ja puudega inimesed, aga sellisel tiheda liiklusega trassil nagu Maardu-Tallinn tuleb kõigega arvestada. Iga okas loeb.

“Kõik kooliõpilased, pensionärid ja puuetega inimesed hakkasid nüüd sõitma ainult avalike liinide bussidega,” kõneleb Katerina Kloren. Kommertsliinid kannatavad. Sama kinnitab ka

PÜTKi tegevjuht Vello Jõgisoo – praegu on avalike liinide bussid puupüsti täis, tipptundidel ei mahu kõik sõitjad peatustest pealegi. See oli ka põhjuseks, miks riigihanke üheks tingimuseks oli busside arv.

“Kohtu all olevas hankes olemegi Maardu-Tallinna liine tihendanud. Täna väljub Maardust Tallinna suunal buss tööpäeval 32 korda. Peale uue vedaja tulekut on Maardust Tallinna suunal võimalik sõita 84 korda. Bussid hakkavad sõitma ka Muuga ja Loo-Lagedi kaudu,” ütleb Vello Jõgisoo. Seda muidugi pärast riigihanke võitja välja kuulutamist.

Suunatud hange

Novembri alguses oli selge, et ega kohtuvaidlused riigihanke võitja selgitamiseks ei lõpe, aga rahvas tahab ikka koju ja kooli ja tööle sõita. PÜTK oli sunnitud välja saatma kutsed otselepingu sõlmimiseks.

“Saatsime kutsed neljale suurele firmale. Kutsed said senine vedaja AS Temptrans, AS Sebe, Go Bus ja AS Hansa Liinid,” räägib hanke korraldaja Vello Jõgisoo. Osalejad peavad oma hinnapakkumised teatama 12. novembriks. Ja liinid üle võtma 1. jaanuaril 2019. Kui kaua selle hanke võitjal reisijaid vedada tuleb, pole teada. “Nii kaua, kuni kohtuvaidlus kestab,” ütleb Vello Jõgisoo. “Pool aastat kindlasti, aga pigem terve aasta,” arvab üks kutse saajatest, AS Sebe juhatuse liige Üllar Kaljuste.

Vaatamata hanke ebakindlusele on mõlema bussifirma, nii AS Sebe kui AS Temptrans juhid seda usku, et hankel osaletakse.

Esmaspäeval, 12. novembril selgub, milline bussifirma hakkab lähitulevikus maardulasi teenindama. Siis avatakse neli ümbrikku.

Kui ikka on, mida avada.