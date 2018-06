Sissi Nylia Benita oli enne “Eesti otsib superstaari” finaali saate suurfavoriit. Läks aga nii, et võidu viis Saaremaale Uudo Sepp. “Ma ei ole seda kordagi näinud kui kaotust,” kinnitab Viimsi neiu paar päeva hiljem Harju Elule.

Sissi Nylia Benita on laulnud viimased 16 aastat. Ta on esinenud ka koos isa Dave Bentoniga. Suur unistus on tal võita kunagi sarnaselt isaga Eurovisiooni lauluvõistlus. Viimasel ajal on Sissi Nylia hakanud mängima klaverit ning kirjutab ka ise laule. Peatselt on tal ees keskkooli lõpetamine.

Harju Elu küsimustele vastas viimsilanna paar päeva pärast TV3 saadet.

Millised olid esimesed tunded pärast nappi kaotust Saaremaa noormehele Uudo Sepale? Mis jäi võidust puudu?

See moment, kui õeldi, et võitja on Uudo, tundsin ma ülevoolavat rõõmu. Inimene, kellest on selle saate vältel saanud minu parim sõber, pani selle võistluse kinni. Ma olin lihtsalt nii õnnelik ja uhke ta üle, et mitte millegi muu jaoks ruumi polnud. Ma ei ole kordagi näinud seda kui kaotust. Ma ei teagi, mis lõplikust võidust puudu jäi. Me oleme Uudoga nii või naa väga erinevad muusikud. Küsimus oligi rohkem inimeste maitses.

Mida andis kuudepikkune muusikakarussell?

Superstaari karusell on mulle kindlasti andnud sõpru ja tutvusi, mis jäävad minuga terveks eluks. Siis võimaluse teha muusikat veel suuremal skaalal. Universaliga (suur plaadifirma – AV) muusika tegemise võimaluse. Siis nii palju teadmisi, kuidas meelelahutusmaastikul üldse ellujääda. Ja ma olen sõnukirjeldamatult tänulik selle kõige eest.

Kuidas valmistusid finaaliks?

Ma valmistusin ette finaaliks nii nagu igaks oma esinemiseks. Tegin proove ning vabal ajal kuulasin ainult neid lugusid, mida esitama pidin. Seda nii kaua, kuni sõnad pähe kulusid. Õhtuti üritasin maailma välja lülitada, et natukenegi lõõgastuda – vaatasin telesarja „Friends“, kuni magama jäin.

Lugude valiku olin ma juba ammu ära teinud. Juba esimesel superstaari nädalal panin oma suure laulu kirja, sest see laul lihtsalt kõnetas mind hinge tasandil.

Millised eesmärgid seadsid superstaarisaatesse jõudes? Kas pääs kuue või nelja parema hulka olnuks ka kordaminek?

Ma lihtsalt lubasin endale, et olen superfinaalis.

Kas ja kui palju aitas valmistuda-õppida isa?

Saate ajal tegin ma kõike päris eemal perekonnast. Perele helistasin ma õhtuti iga mõne päeva tagant. Ja lihtsalt rääkisin, mis toimub ja mida uut olen õppinud. Mu isa pigem lihtsalt toetas mind rasketel päevadel.

Kes on olnud eeskujud ning miks?

Ma arvan, et minu kõige suurem eeskuju on mu emme. Ta on nii tugev ja super inimene. Isegi siis, kui meie pere seisab silmitsi raskustega, teeb ta kõik, mis tema võimuses, et me hakkama saaksime. Ta on minu iidol.

Kui saaksid kutse saatesse “Su nägu kõlab tuttavalt”, siis keda sooviksid seal esitada?

Ma arvan, et kui mulle tõesti antaks võimalus osaleda näosaates siis, võibolla tahaks järgi teha bändi AC/DC.

Kuidas saad aidata kaasa koduvalla ja kodukooli veelgi muusikasõbralikumaks muutmisele? Kas oled ka kooliteatris osalenud?

Minu silmis on nii mu kodukool kui ka vald väga muusikasõbralikud. Ma ei teagi, mida veel muuta. Ja olen isegi üks kord kooliteatris osalenud. Osalesin muusikalis “Fame”, kui olin 14-aastane.

Mis saab lähinädalatel edasi? Kas ja kui palju on esinemispakkumisi?

Lähinädalatel tuleb laulukirjutamise laager, siis keskkooli lõpetamine, Grillfest Pärnus ja veel igasugu põnevat. Esinemispakkumisi on väga-väga palju. Ja ma ei ürita igale poole jõuda, vaid teen valikuid. Läbipõlemine on väga ohtlik asi ja ma ei taha seda.