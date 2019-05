XX tantsupeo “Minu arm” eelproovid on lõppenud. Eelmisel nädalal alustas tantsupeo kunstiline toimkond eelproovid läbinud kollektiivide teavitamist, mis jätkus selle nädala alguses. Tantsupeole pääsenud kollektiivide koondnimekiri avalikustati värskelt laulu- ja tantsupeo veebilehel.

Vaata nimekirja tantsupeol esinevatest kollektiividest https://2019.laulupidu.ee/tantsupeol-esinevad-kollektiivid/

333 maakondlikku eelproovi on lõppenud. Kunstilise toimkonna valiku põhjal esineb tantsupeo kolmel etendusel 713 kollektiivi, sealhulgas 15 väliseesti kollektiivi.

Kutse tantsupeol esinema on saanud 713 kollektiivi, kuhu kuulub 10 540 tantsijat ja võimlejat. Tantsupeo tegelaskond on sel korral suurem, kui kunagi varem, kuna lisandunud on täiesti uus rühmaliik ehk pererühmad.

Tantsupeoprotsess on üles ehitatud liigipõhiselt ja üldpeo etendusse kaasatakse võimalikult palju rühmaliike – sel korral astub üles üksteist tantsuliiki, kokku jõuab vaatajate ette 28 tantsu. Põneva uuendusena astub suvisel peol staadionimurule täiesti uus rühmaliik ehk pererühmad.

Tantsupeo pealavastaja on Vaike Rajaste, muusikajuht on Tonio Tamra, dramaturg on Liis Aedmaa ning pealavastaja assistendid on Helena-Mariana Reimann ja Ülle Fershel. Etendused toimuvad tänavu 4. juulil kell 15 ja 19 ning 5. juulil kell 11 ja 18.

Üldlaulupeole pääsenud kollektiivid selguvad mai lõpus-juuni alguses.

(HE)