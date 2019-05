XXVII laulupeo „Minu arm“ 296 maakondlikku eelproovi on lõppenud. Kunstilise toimkonna valiku põhjal esineb laulupeol 1020 kollektiivi enam kui 35 000 peolisega. Teiste hulgas said peole kümned kollektiivid Harjumaa linnadest ja valdadest.

Kutse juubelilaulupeole esinema on saanud 1020 kollektiivi, kuhu kuulub rohkem kui 35 000 koorilauljat ja pillimängijat. Sellega saab suvisest juubelipeost kõigi aegade suurima osalejaskonnaga laulupidu selle traditsiooni 150 aastases ajaloos. Kollektiivide akrediteerimine peole toimub juunikuu esimestel nädalatel ning siis selgub peoliste koguarv koos rühmade juhendajate, lastekollektiivide saatjate, kunstilise toimkonna ja tehnilise-korraldusliku tugitoimkonnaga.

Laulupeo kunstiline juht Peeter Perens rõhutab, et eelproovide peamine eesmärk on repertuaari ühine harjutamine peol juhatavate dirigentide käe all ning nende vahetu tagasiside ja selgitused. „Eelproovid pole kooridele ja orkestritele mitte ainult võimalus ühiselt harjutada, vaid ka inspiratsiooniks teel laulupeole. Lisaks annab see igale lauljale unikaalse võimaluse õppida tundma erinevate dirigentide käekirja,“ ütles ta.

XXVII laulupeo muusikatoimetaja Ave Soppi sõnul on võrreldes eelmiste pidudega kõige enam kasvanud naiskoori ja segakoori liigid. Samuti osaleb XXVII laulupeol üldpidude ajaloo kõige suurem hulk mudilasi, kokku enam kui 6800 mudilast. Ka külaliskollektiive osaleb juubelilaulupeol varasemast rohkem – kokku 25 väliseesti- ja 17 väliskoori 1555 lauljat ja pillimängijat.

Juubelipeo eel toimus üle Eesti kokku 296 maakondlikku eelproovi, mida on eelmiste pidudega võrreldes mõnevõrra vähem.

Laulupeo ettevalmistused jätkuvad 30. maini kestvate valikkooride proovidega, peoeelsed ühisproovid Tallinna lauluväljakul algavad 4. juulist.

XXVII laulupeo avakontsert on pühendatud õpetajatele ning teeb tagasivaate eesti muusikalukku, õpetajate õpetajast Jānis Cimzest tänaste heliloojateni. Esimese kontserdi lõpetuseks saab kogu lauluväljak valikkooride eestvedamisel laulda kavas olevaid ühislaule. XXVII laulupeo esimese kontserdi muusikajuht on Siim Selis. XXVII laulupeo teine kontsert on traditsiooniline ning selleks on heliloojad loonud rohkelt täiesti uusi ja uues seades teoseid, lisaks sellele kõlab muidugi laulupidude klassika.

XXVII laulu- ja XX tantsupidu “Minu arm” toimub Tallinnas 4.-7. juulini 2019. Laulupeo avakontsert „Õpetajale“ toimub laupäeval, 6. juulil algusega kell 19.00 ja orienteeruva lõpuga kell 22.30 ning laulupeo peakontsert pühapäeval, 7. juulil algusega kell 14.00 ja orienteeruva lõpuga kell 21.00.

Laulupeo peadirigent on Peeter Perens, tantsupeo pealavastaja on Vaike Rajaste ning rahvamuusikapeo loominguline juht Juhan Uppin.

(HE/Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA)

Harju maakonnast peole pääsenud kollektiivid

Anija vald

Lastekoor Kehra Gümnaasiumi lastekoor

Naiskoor Heli Laulustuudio Naiskoor

Poistekoor Kehra Gümnaasiumi poistekoor

Segakoor Anija valla segakoor Hannijöggi

Harku vald

Lastekoor Tabasalu Ühisgümnaasiumi lastekoor

Poistekoor Tabasalu Ühisgümnaasiumi poistekoor

Vääna Mõisakooli poistekoor

Segakoor Tabasalu kammerkoor

Valiklastekoor Tabasalu Ühisgümnaasiumi MA-MU lastekoor

Valikmudilaskoor Tabasalu Ühisgümnaasiumi MA-MU mudilaskoor

Vääna Mõisakooli mudilaskoor

Vääna-Jõesuu Mudilaskoor

Valiknaiskoor Suurupi Naiskoor Meretule

Jõelähtme vald

Lastekoor Loo Keskkooli lastekoor

Poistekoor Loo Keskkooli poistekoor

Segakoor Jõelähtme laulusõbrad

Loo Kammerkoor

Valikmudilaskoor Kostivere Kooli mudilaskoor

Loo Keskkooli mudilaskoor

Keila linn

Poistekoor Keila Kooli poistekoor

Segakoor EELK Keila koguduse segakoor “Miikael”

Keila Kooli noortekoor

Keila noorte segakoor la & Do

Valiklastekoor Keila Kooli lastekoor

Valikmudilaskoor Keila Kooli mudilaskoor

Keila Kooli mudilaskoor LAULULUST

Valiksegakoor Segakoor Keila

Kiili vald

Lastekoor Kiili Gümnaasiumi lastekoor

Naiskoor Kiili Gümnaasiumi õpetajate naiskoor

Poistekoor Kiili Gümnaasiumi poistekoor

Segakoor Kiili Gümnaasiumi Segakoor

Valikmudilaskoor Kiili Gümnaasiumi mudilaskoor

Valiksegakoor KIILI KAMMERKOOR

Kose vald

Lastekoor Kose Gümnaasiumi Tütarlastekoor

Meeskoor Kuivajõe Meeskoor

Poistekoor Kose Gümnaasiumi poistekoor

Puhkpilliorkester Kose Pasunakoor

Segakoor Kose Kammerkoor

Kose Noortekoor

Valikmudilaskoor Kose Gümnaasiumi mudilaskoor

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli mudilaskoor

Valiknaiskoor Kose valla naiskoor Krõõt

Naiskoor Meelika

Kuusalu vald

Meeskoor Kuusalu ja Rakvere Ühendatud Meeskoor (Kuusalu meeskoor võttis ainsana Harjumaalt osa 1869. aasta peost!)

Naiskoor Kuusalu naiskoor “Kadri”

Poistekoor Kuusalu keskkooli poistekoor

Puhkpilliorkester Kuusalu Pasunakoor

Segakoor Hea Tuju Esmaspäev

Kuusalu Keskkooli noortekoor

Sümfooniaorkester Kuusalu Kunstide Kooli orkester

Valiklastekoor Kuusalu Keskkooli lastekoor

Valikmudilaskoor Kuusalu Keskkooli 3.-4.kl.mudilaskoor

Valiksegakoor Kolga-Kuusalu kammerkoor

Loksa linn

Segakoor Loksa Muusikakooli Vilistlaste Segakoor

Valiklastekoor Loksa Muusikakooli Lastekoor

Lääne- Harju vald

Naiskoor Lahepere Kultuuriseltsi laulukoor Laulvad liivad

Poistekoor Laulasmaa Kooli poistekoor

Segakoor Padise Segakoor

Paldiski Segakoor

Valikmudilaskoor Laulasmaa Kooli mudilaskoor

Vasalemma Põhikooli Mudilaskoor

Raasiku vald

Lastekoor Aruküla Põhikooli lastekoor

Aruküla Vaba Waldorfkooli lastekoor

Meeskoor Harju-Jaani Noorte Meeskoor

Poistekoor Aruküla Põhikooli poistekoor

Aruküla Vaba Waldorfkooli poistekoor

Raasiku Põhikooli poistekoor

Segakoor Aruküla segakoor “Spunk”

Valiklastekoor Raasiku Põhikooli lastekoor

Valikmudilaskoor Aruküla Põhikooli mudilaskoor

Valiksegakoor Aruküla Noortekoor

Rae vald

Lastekoor Jüri Gümnaasiumi lastekoor

Naiskoor Järveküla Kooli kogukonna naiskoor

Rae Huvialakooli ja Jüri Gümnaasiumi neidudekoor

Poistekoor Järveküla Kooli poistekoor

Jüri Gümnaasiumi Poistekoor

Segakoor Jüri perekoor

Lagedi segakoor “Heliand”

Patika külakoor

Rae Kammerkoor

Valikmudilaskoor Jüri Gümnaasiumi mudilaskoor

Lagedi Kooli mudilaskoor Natukene Veel

Saku vald

Lastekoor Saku Gümnaasiumi lastekoor

Naiskoor Saku Gümnaasiumi neidudekoor

Poistekoor Saku Gümnaasiumi poistekoor

Puhkpilliorkester Puhkpilliorkester SAKU

Valikmudilaskoor Saku Gümnaasiumi mudilaskoor

Valiksegakoor Segakoor Tuljak

Saue vald

Lastekoor Bel canto lastekoor

Meeskoor Saue Noorte Meeste Koor

Naiskoor Turba Kultuurimaja naiskoor Nelli

Poistekoor Saue Poistekoor

Saue Poistekoori ettevalmistuskoor

Puhkpilliorkester Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester

Saue Muusikakooli Puhkpilliorkester

Segakoor Magnumi kammerkoor

Riisipere Kammerkoor

Ruila Mõisa segakoor

Segakoor Wannamoisa

Valiklastekoor Saue Gümnaasiumi lastekoor TIRTSUTAJAD

Üle-eestiline tütarlastekoor Ilmalilled

Valikmudilaskoor Bel canto mudilaskoor

Ruila Põhikooli mudilaskoor

Saue Gümnaasiumi Väikeste Tüdrukute Koor

Valiksegakoor Saue Segakoor

Vaata lisa: https://2019.laulupidu.ee/laulupidu/osaleja/laulupeol-osalevad-kollektiivid/