Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Kodukant Harjumaa tunnustasid taas silmapaistvaid tegusid ning inimesi ja kogukondi Harjumaal. Tänavu laekus tublimate tunnustamiseks seitsmes kategoorias 107 ettepanekut.

Harjumaa Tervisenõukogu poolt tunnistati:

• aasta tervisetegijateks AS Harju Elekter (Keila linn) ja Tõnis Ross (Keila linn)

• parimaks tervist edendavaks ideeks valiti Martin Tohti „Lapsed liikuma!“ (Rae vald)

Konkursi korraldajate ühise otsusena tunnistati:

• aasta säravaks kodanikuühenduseks MTÜ Pakri Käsitöö ja Koduloo Koda (Lääne-Harju vald)

• aasta võimekaks kodanikuühenduseks MTÜ Vihasoo Noortekeskus (Kuusalu vald)

• aasta külaks Suursoo küla (Rae vald)

• aasta sädeinimeseks Alice Suurkuusk (Raasiku vald)

• aasta tegu 2018 on Viskla küla kiikla rajamine (Kose vald)

Eripreemia sai võimeka kodanikuühenduse kategoorias Riigikaitse Rügement MTÜ (Harku vald).

Kandidaatide tänamine ja tunnustuste üleandmine toimub 29. novembril Kose kultuurikeskuses.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja Hannes Ojangu tõdes, et aasta-aastalt muutub inimeste jaoks olulisemaks see, mis jääb koduuksest väljapoole. „Heameel on, et algatusi võetakse ette ja viiakse ellu kogukondlikult üheskoos, see loob suuremat väärtust ja ühtsustunnet. Tore, et saavutatud tulemusi märgatakse ning nähakse neid inimesi seal taga, kes vabatahtlikult on võtnud koordineerimise ja juhtimise enda õlgadele,“ ütles ta.

Harjumaa Kodukandi juhatuse esinaine Anneli Kana rõõmustas kandidaatide rohkuse üle. „Märgatud olla on juba väärtus omaette – selle eest suur aitäh ettepanekute tegijatele,“ ei olnud ta kiitusega kitsi.

Harjumaa Aasta tegijaid on tunnustatud aastast 2003, erinevates kategooriates on kokku välja antud 78 tunnustust. Harjumaa tervisetegijaid on tunnustatud aastast 2013, tervist edendavat ideed valiti sel aastal esmakordselt.