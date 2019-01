Aasta algusest on Eesti selgeltnägijad, maagid ja šamaanid ratastel. Kohtutakse erinevate Eesti paikade rahvaga. 12. jaanuari õhtul olid nad Keila rahva ees. Kuigi reklaamiti ka “Eesti selgeltnägijate tuleproovi” hooaja 2017 võitjat ehk müstilist Alisat, kogunes kultuurikeskuse saali veidi üle 30 huvilise.

Urmas E. Liivi toodetud tõsielusari “Eesti selgeltnägijate tuleproov” on telekanalitel olnud eetris viis hooaega. Viimase hooaja võitis šamaan Evald. Teda küll Keilas polnud, kuid viis Evaldi kolleeegi tulid kohale. Valdavalt istusid ja ootasid neid saalis naised. Mõned tunnid varem kohtusid selgeltnägijad Padise rahvaga. Seal olnud korraldajate sõnul saalis peaaegu sadakond inimest.

Täpselt kell 17 astusid lavale müstiline Alisa, Tiibeti helikausi spetsialist Marju, maag Hannes Vanaküla, tervendaja Ervin Hurt ja Vatsla Vanapagan Heino Mart Laisk. Sissejuhatuseks esitas lõppenud hooajal osalenud Heino Mart šamaanitrummil lühikese loitsu.

“Tulime otsima erinevaid lugusid. Selle aasta saated on kõik erinevatest lugudest. Samuti on uue hooaja saated avalikud salvestused ja kõik toimub elavas esituses,” selgitas Laisk. Diplomilt on ta psühholoog-nõustaja, tervendajaks jõudis mees enda sõnul 20-aastase arengu tulemusena. Nüüd elab Laisk enesega rahus.

Heino Mart Laisk kuulamas muresid.

Tiibeti helikausi spetsialist Marju rääkis, et teda kutsuti saatesse kolmel korral. Lõpuks andis naine nõusoleku. “Olen meedik ja töötanud ka õena,” lisas Marju. Hannes Vanaküla on esimese hooaja mees. Enne ravitsejakarjääri huvitasid teda matemaatika ja füüsika.

Sädelus hakkab kihama

Ainus sarja võitja saalis ehk Alisa ütles, et toimetab praegu ka abivajajate vastuvõtuga. Eriti on oodatud need, kes ei saa minna psühholoogi juurde. “Tervisega ma ei tegele. Samuti ma ei poolda kristlikku moraali. Kevadel ilmub raamatuna minu biograafia ning nõuanded ellujäämiseks,” selgitas Alisa. Ervin aga seletas, et tema mõõdab muuhulgas energiat. Inimeste probleemid algavad aga nende väliskihtidest.

Vanapagan Heino Mart rääkis pikalt, kuidas algas tema vaimne rada. 20 aastat tagasi kaotas ta lähedase inimese. Tunamullu jõulude ajal puutus ta aga kokku jumalaga. “See oli võimas kogemus,” lisas mees. Ta tegi ka ühe katse Marjuga, kus andis edasi armastuse valgust, mida saaks võrrelda emme kalliga. Ning inimese sees hakkab kihama sädelus, nagu šampanjamullid, rääkis ta.

Hannes Vanaküla individuaalne vestlus.

Hannes Vanaküla sõnul on olemas meediumid ja maagid. Maag töötab sisemise energiaga, meedium aga töötleb välist energiat. “Samas ei saa olla korraga kõik. Ehk siis baleriin ning jõustõstja,” lisas Vanaküla. Enda sõnul ta tulevikku ei näe ning haigusi ei ravi. “Minu vend proovis ravida. Ütles, et see on lihtne: ajad juttu ning raha tuleb” meenutas Vanaküla.

Ei näegi vaimusid

Alisa kinnitas samuti, et tema haigusi ei näe ega ravi. Abivajajad saadab ta arstide juurde. Küsimus saalist: “Kuidas teil vaimudega lood on?” Vastus: “Ma ei näe ega kuule neid”. Ervin lubas, et kedagi ta magama ei pane ega hakka ka saalis lendama. Ka Ervin rõhutas vajadust külastada arste ning neile enda hädadest rääkida. Ise on mees ennast üheksal korral Indias täiendanud.

Publikuga tegi ka katse, kus käed on koos sõrmseongus ning küünarnukid olid tõstetud õlgade kõrgusele. Mõnel jäid sõrmed kinni, mõnel mitte.

Küsimuste voorul olid pärimised seinast seina. Tunti huvi, millal algab sarja uus hooaeg. “Salvestused toimuvad suvel ja seda koos publikuga. Teemasid ei tea keegi ette ja isegi meie ei aima neid ette,” ütles Laisk. Kas selgeltnägijad teineteist segavad ka? Mart Laisk ütles, et salvestusel oli alati tugev peretunne. Ervini arvates segavad pigem kaamera, valgustus ja helimehed kui kaaslased.

Ervin ja tema Indiast kaasa toodud abivahendid.

Eraldi uuriti Alisa käest, kas ta läheks Venemaa selgeltnägijate saatesse. “Ei lähe. Vene saade on teine teema ja teine asi,” vastas ta.

Poolteist tundi oli möödas nagu lennates. Järgnesid isiklikud küsimused ning konsultatsioonid. Vaid Alisa teatas, et tema isiklikele küsimustele ei vasta, sest on haiglane. “Kahju, et neil oli nii tihe päev ja õhtuks on selgeltnägijad väsinud,” kõlas ääremärkus publikust.

KOMMENTAAR

Katrin Sassi

Keila kultuurikeskuse juht

“Selgeltnägijate tuleproovi” võttemeeskond võttis ise meiega ühendust. Nad otsivad oma ringreisidega uusi lugusid uute saadete jaoks. Seepärast tahtsid nad ka ise pileteid müüa, et suhelda inimestega otse.

Mina ei olnud saalis kaua, sest see teema mind kahjuks ei kõneta. Aga kui tuleb taas pakkumine ja on huvilisi, siis võtame selgeltnägijad ikka vastu. Mina täpselt ei mäleta, aga ehk 1990ndatel käis keegi selgeltnägija meie majas küll.