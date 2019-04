9.aprilli hommikul kell 09:16 sai Häirekeskus teate, et Saku vallas Saustinõmme küla lähedalt on kaevetööde käigus leitud lõhkekeha. Kohale sõitnud demineerijad tuvastasid, et tegemist on viimasest sõjast pärit 150-millimeetrise mürsuga.

Kuna leitud lõhkekeha ei olnud võimalik transportida, otsustati see kohapeal hävitada. Politsei teavitas lähedal olevate elumajade elanike ning sulges Saustinõmme küla lähedal hävitustööde ajaks liikluse.

“Lõhkekehad võivad olla väga erineva suuruse ning kujuga ning kindlasti on nende väljanägemisele jätnud jälje ka aeg, mistõttu võivad need olla tundmatuseni muutunud. Kui inimene leiab eseme, mis on lõhkekehale sarnane või ta ei saa aru, millega on tegemist, siis tuleks koheselt teavitada leiust numbril 112,” kommenteeris Põhja- Eesti demineerimiskeskuse juhataja Raido Taalmann.

Demineerijad tuletavad meelde, et leitud lõhkekeha ei tohi puutuda. Liigutamine võib selle aktiveerida. Leiust tuleb teavitada Häirekeskust numbril 112 ja täida sealt saadud juhiseid. Jäta Häirekeskusele oma kontaktid ning ole kättesaadav. Märgista leiukoht hoiata läheduses viibivaid inimesi ja ära lase kedagi leitud eseme lähedusse.

Harju Elu