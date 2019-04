Mitmed allikad on kinnitanud, et märtsis valitud 14.Riigikogu esimehe ametisse võidakse valida EKRE aseesimees. kunagine Saue linnapea Henn Põlluaas. Lepete tegemiseks kolme võimaliku võimuliidu erakonna vahel pole palju jäänud, sest parlamendi koosseis koguneb 4.aprilli ennelõunal.

Henn Põlluaas ütles teisipäeva hommikul Harju Elule, et tema esitamine parlamendijuhiks on võimalik. Kuid midagi kindlat ta ei kinnitanud ega lükanud ümber. “Paika pole veel midagi pandud. Leppisime kolme erakonna kõnelustel kokku, et ministeeriumite juhtimise, ministrikohtade jagamise ja parlamendi juhtimise lepime kokku kõige lõpuks. Ehk teisipäeva (2.aprilli-toim.) õhtuks on need asjad selged,” ütles Põlluaas.

Parlamendi tava näeb ette, et esimehe ja esimese aseesimehe kohad kuuluvad võimuliidule. Teise aseesimehe koht kuulub aga opositsioonile. Kas selle koha saab SDE saadik, praegune välisminister Sven Mikser? “Ei arva nii. Vast Reformierakond, sest nad on suur fraktsioon,” oletas Henn Põlluaas.

14. Riigikogu esimene istung algab Toompea lossis 4.aprillil kell 11.

Henn Põlluaas on sündinud 15.veebruaril 1960. Aastatel 2012-2015 töötas ta Saue linnapeana. Seejärel olnud Riigikogu liige. Valiti ka suure ühinenud Saue valla volikogusse,kuid praegu on Põlluaas oma volitused peatanud. Aastast 2017 on ta Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees.