Soome ja Eesti investoritest koosnev MCF Group ehitab Harku alajaama kõrvale Baltimaade suurima andmekeskuse, 100 miljoni eurose keskuse ehitus algab plaani järgi sügisel ning esimene hoone valmib järgmise aasta lõpus.

Keskus pakuks serveriruumi IT-ettevõtetele üle maailma. Valminuna peab selles olema kohta 40 000 serverile ja 20-megavatt-tunnine võimsus.

Kinnistu Estlinki alajaama naabruses Saue vallas leidis MCF Group kolmeaastase otsingu tulemusel.

“Tänaseks on meil detailplaneering läbi, on vastu võetud ja oleme ehitusloa taotlemise protsessis,” on öelnud MCF Group Eesti tegevjuht Kert Evert.

Kas Eesti lähikonnas on selliseid andmekeskusi varem ehitatud?

Meie põhjanaabrid on siin ära teinud tugeva töö ning Soomes on mitmeid selle mastaabi andmekeskuseid. Alles hiljuti käis meediast läbi uudis, kus Google teatas, et investeerivad oma Soome andmekeskusesse täiendavad 600 miljonit eurot. Meile teadaolevalt sellise suurusjärgu andmekeskuseid Baltimaades veel pole.

Millal ja kuidas idee ehitada alguse sai? Ning miks valiti välja just Harku mägi ehk alajaama naabrus?

Olen telekomisektoris olnud pea kogu oma karjääri ja aastaid tagasi Tele2-le andmekeskust ehitades sain aru, et turul on selge vajadus olemas. Kui täna tahaks keskmisest suurem ettevõtte Eesti turule tulla, siis siin nende seadmekappide jaoks piisavalt ruumi pole. Kuna Eesti kliima on andmekeskuse jaoks sobilik, siis siit ka idee arenema hakkas. Mis puudutab asukoha valimist, siis see oli väga keerukas ja aastaid kestev protsess. Meie jaoks oli oluline turvalisus, elektri varustuskindlus, kaugus Tallinnast, andmeside ja paljud muud faktorid. Andmekeskused peavad selleks, et Eesti ja rahvusvahelistele standarditele vastata, olema hoolikalt valitud asukohaga. Läheduses ei tohi olla ohtlike ettevõtteid nagu keemiatehased, tanklad ja naftaterminalid ja nii ka meie praegune asukoht välja kujunes. Kui me räägime meie potentsiaalsetest klientidest, siis detailid loevad ning sellele me täna keskendunud olemegi. Ettevõte on nii idee autor kui ka andmekeskuse rajaja.

Kelle andmeid seal hoidma hakatakse ja kuidas näeb keskuse sisemus välja?

Kahjuks on meie klientide nimekiri konfidentsiaalne. Kuid saame öelda nii palju, et meie peamisteks klientideks on rahvusvahelised IT, telekomi ja finantssektori ettevõtted. Kindlasti oleme nõus teenindama ka kohalikku turgu, k.a avalikku sektorit, aga meie peamine fookus on siiski väga kindlalt teenuste ekspordil.

Kui palju on keskuses töökohti?

Töökohti luuakse lõppjärgus umbes kolmkümmend ning tööle hakkavad peamiselt oma ala tippspetsialistid alates elektrikutest kuni süsteemiandmistraatoriteni. Oma meeskonna osas oleme juba viimased aasta läbirääkimisi pidanud ja suurem osa võtmeametikohti on täna juba täitumas. Oleme oma tiimi kaasanud ka suure värbamiskogemusega liikme ning kuigi anname aru, et meie vajadustele vastavaid inimesi tuleb tikutulega otsida, siis oleme siiski enesekindlad. Loomulikult võivad inimimesed, kes tahavad projektiga seotud olla, meile ka ise märku anda nagu paljud juba seni teinud on.

Millal kõik valmis saab?

Nii suured projektid võtavad alati kauem aega kui sooviksime, praegusesse faasi jõudmine on aega võtnud pea kolm aastat. Tänaste plaanide kohaselt peaksime esimese hoone valmis saama 18 kuu jooksul ning ülejäänud kaks hoonet ehitame vastavalt läbimüügi kasvule. Projekt on rahastatud Eesti ja Soome erainvestorite poolt, ehitusfaasi rahastab institutsionaalne investor.