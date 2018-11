Soome ja Eesti investoritest ning tehnoloogiaekspertidest koosnev MCF Group Estonia OÜ ehitab enam kui 100 miljoni euro eest Saue valda Hüürusse Baltimaade suurima andmekeskuse. Mitmes etapis valmiva keskuse esimese hoone ehitusega plaanitakse alustada järgmise aasta esimese pooles.

MCF Group Estonia juhi Kert Everti sõnul on andmekeskuse ehitamise maksumus esimeses etapis suurusjärgus 25 miljonit eurot.

“Projekti koguinvesteering ulatub üle saja miljoni euro. Projektiga kaasnev rahaline mõju on Eestile aga mitu korda suurem. Selline andmekeskus loob palju uusi võimalusi kogu Eesti IT- ja telekomisektorile laiemalt. See omakorda tugevdab meie positsiooni regioonis ning avab uued võimalused rahvusvahelises konkurentsis,” ütles Evert.

Everti kinnitusel vajab Eesti e-riigi edasiseks arendamiseks maailmatasemel andmekeskust. “Ettevõtete ja asutuste jaoks ei ole jätkusuutlik hoida IT-süsteeme iganenud seadmeruumides ja hetkel ei ole Eestis ühtegi sellises mahus sihipäraselt rajatud keskust. Uus andmekeskus on riiklikult oluline, et meie oma e-riik, idufirmad, ettevõtted ja ka globaalsed tegijad saaksid end Eesti turul turvaliselt tunda,” rääkis ta.

Kuivõrd andmekeskuse rajamisel on turvanõuete tõttu väga suur roll asukohal (ohutu kaugus kütuseterminalidest, bensiinijaamadest, prügilatest, karjääridest, lennujaamadest ja veehoidlatest), siis tegeles MCF sobiva asukoha valimisega ligi kaks aastat. Riskianalüüsi tulemusel otsustati keskus rajada Saue valda.

“Valitud asukoht tagab parimad eeldused turvanõuete täitmiseks ja sealt kulgeb läbi vajalikus mahus töökindlaid elektri- ja fiiberoptika ühendusi. Sauel on ka mitu potentsiaalset arendusprojekti ja ettevõtet, mis saaksid seadmete jahutamisest vabanevat jääksoojust taaskasutada ning sellega nii keskkonda kui ka raha säästa,” rääkis Evert.

MCF andmekeskus ehitatakse valmis mitmes etapis. Esimese 6-megavatise võimsusega hoone ja selleks vajaliku taristu ehitamist plaanitakse alustatakse 2019. aasta esimeses pooles ning eeldatav valmimise tähtaeg on aasta lõpus. Arengukavas on ette nähtud piisavalt ruumi kompleksi laiendamiseks. Esialgne taristu võimaldab kompleksi arendada enam kui 20 MW koguvõimsuseni, mida on vajadusel võimalik suurendada.

Projekteerimine tehti koostöös Soome erialaspetsialistidega. Andmekeskuse ülesehitus on modulaarne, mis tähendab, et iga kliendi jaoks on võimalik välja ehitada vajadustest lähtuvalt privaatsed seadmeruumid. Lisaks luuakse võimalused tänapäeval populaarsust koguvate väikeste konteinertüüpi andmekeskuste majutamiseks.

Andmekeskuse projekti algatasid 2015. aastal pikaajalise kogemusega Eesti ning Soome erainvestorid. Meeskonna kogemus hõlmab suurprojektide juhtimist, ehitust, andmekeskuste rajamist, loodussäästlikku investeerimist, elektri tootmist ja müüki.

Praegu käivad läbirääkimised andmekeskuse ankurklientidega ja tegeldakse eellepingutega.

Saue ja Harku valla piirile rajatava andmekeskuse hoonete pindala on 12 000–35 000 ruutmeetrit mahutavusega ligi 1000 seadmekappi 40 000 serveriga. Andmekeskuse võimsus on 20+ megavatt-tundi, mida tagavad kaks 110-kilovoldist sõltumatut elektriühendust ning lisaks diiselgeneraatorite 100 000-liitrine kütusevaru.