Harju Elu küsimustele vastab

Evelin Povel

Saue huvikeskuse kultuuritegevuse juht

Pühapäeval, 25. augustil peetakse Sauel kohvikute ja linna päeva. Kuidas see tava algas?

Saue linn saab tänavu 26-aastaseks. Esimesi suuremaid sünnipäevi peeti siis, kui omavalitsus sai kümne- ja viieteistaastaseks. Linna sünnipäeva tähistamise iga-aastane traditsioon kujunes aga välja kaheksa aastat tagasi, mil linnaõiguste andmisest täitus 19 aastat. Kodukohvikute päeva peetakse sünnipäevaga kahasse kuuendat aastat järjest.

Nii saab sünnipäev tõelise hoo sisse juba 25. augustil varavalges mõnes toredas koduaias hommikukohvilauas ja kulgeb läbi terve päeva kõikjal üle Saue linna. Õhtul kell 19 on aga kõik sauelased ja linna külalised oodatud jaanituleplatsile üheskoos sünnipäeva tähistama. On tantsu ja laulu ja tervitusi. Tänavu astuvad üles JJ Street ja SaChe Tantsutüdrukud, Saue noortest muusikutest sünnipäevaks kokku pandud ansambel Take Five ning ansambel Apelsin. Sünnipäevatervitused vallajuhtidelt. Vahva komme on kohvikupidajate ühispildistamine jaanituleplatsi laval.

Kui palju on tänavu kodukohvikuid?

Maitseelamusi kehale, vaimule ja hingele võib tänavu leida 34 kodukohvikust, mis paiknevad 26 paigas üle Saue ja naaberküladeski, Vanamõisas ja Ailas. Teist aastat järjest on Keskuse parki loodud Toidutänav, kus pakuvad kohvikumelu need, kel oma hoovi pole, küll aga on soov sel päeval kogukonnale rõõmu ja elamusi pakkuda. Uksed on lahti kella üheksast hommikul.

Kohvikute arv on viimasel kolmel aastal olnud ühesugune ja see on täpselt paras, et kohvikulised soovi korral kõikjale jõuaksid. Mõni alustab kohe hommikul, mõni aga alles pärastlõunal, nii jagub elamusi kõigile, kel selleks huvi. Kodukohvikute hääbumise märke õhus küll ei ole tunda.

Kas koduloolased löövad ka kaasa?

Oma panuse Saue linna sünnipäeva on alati andnud ka Saue koduloolased. Olgu siis maitseelamusi pakkudes, ekskursioone või jutujalutuskäike korraldades. Tänavu on ajaloo- ja fotohuvilised oodatud laupäeval, 24. augustil Saue mõisa parki ja jääkeldrisse fotonäitusele “Saue ajamustrid”. Näitusel on ülevad fotod, mis tehtud Saue pildistamise päevadel 1989., 2014. ja 2019. aastal ning avavad Saue linnapildi muutumised läbi kolme aastakümne.