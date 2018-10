Ühinenud Saue valla esimesel sünnipäeval, 24. oktoobril, pandi Saue gümnaasiumi kõrval nurgakivi uuele spordihallile. Koos sellega uuendatakse ka praegune ujula, rajatis valmib uue kooliaasta alguseks.

Spordihall kerkib Saue gümnaasiumi vahetusse naabrusesse, ujula ja staadioni vahelisele alale. Ehitatakse uus spordihoone ja rekonstrueeritakse praegune ujula. Investeeringu koguhind on 3,8 miljonit eurot ning vald katab selle omavahenditest.

Saue Spordirajatised OÜ juhatuse liige Tõnis Ilp ütles Harju Elule, et ehitus algas tänavu juulis. Leping sõlmiti Astlanda Ehitus OÜga 9. mail. Oktoobris käib halli seinapaneelide paigaldamine. “Halli valmimistähtaeg on järgmise aasta 31. august. Praegu püsib ehitaja graafikus,” kinnitas Ilp.

Tema sõnul projekteeris halli Sweco Projekt AS ning omanikujärelevalvet teeb ATLM Group OÜ. “Projekteerimine algus enne valdade ja linna ühinemist. Algataja oli Saue linn,” selgitas mees.

Rajatava spordihalli pindala on 5000 ruutmeetrit. Sinna on projekteeritud sisejalgpalliväljak, kergejõustikuala, jõusaal ja rühmatreenigute ruumid. Hallis on võimalik tegelda vibuspordiga. Tribüünid pealtvaatajatele on teisaldatavad. Ilp ütles, et spordirajatises saab korraldada Eesti tasemel võistlusi.

Saue gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Ann Lemnits ja spordikeskuse juhataja Terje Toomingas nurgakivi tseremoonial. FOTOD Sirje Piirsoo

Uus spordihall on osaliselt koolihoone ja ujula kõrval ning moodustab staadionile täispikkuses tausta. Halli saab sisse praegusest ujula uksest. Ujula basseinid ja basseiniruumi põrand saavad renoveerimisel uue katte, ruumid sanitaarremondi, vahetatakse välja hoone soojustus ja fassaadikatted.

Saue linn saab korraliku spordihalli, Laagris on tennisehall ja kooli spordihoone. Kuhu rajatakse veel spordihalle või staadioneid? “Projekteerimisel on Laagri külje alla rajatav Koru algkool. Selle juurde kuulub võimla ja staadion. Koos riigigümnaasiumi rajamisega Laagrisse ehitatakse kompleksi ka spordisaal,” ütles Tõnis Ilp. Lisaks on vallas plaanis väiksemate ja mitmeotstarbeliste väliväljakute rajamine.