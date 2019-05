Käsitööõllede tootja Õllenaut Sauelt valiti Soome S-Group keti kaubavalikusse. Eestis kasevihtadega pruulitud õlu on nüüdsest kättesaadaval suurima jaeketi sajas kohalikus müügikohas. Sealhulgas ka 65-s Soome Prisma kaupluses.

Saue linnas tegutsev käsitöömärjukese valmistaja Õllenaut loodi 2012. lõpus. Järgmise aasta jõuluks valmis ka esimene õllepartii. Tegutsemise ajaga on elatud üle paremaid ja halvemaid aegu. Tunamullu tabas õllekoda raskelt aktsiisitõus, mis vähendas tootmist ning ka müüki.

Õnneks kroonis aastal 2016 ettevõtte ja tema Soome partneri jõupingutusi ka tulemus: Saue õlu jõudis põhjanaabrite poelettidele. “Alkoholimonopoli ALKO saime toona sisse. Sinna müüsime õlut päris palju,” ütleb Õllenaudi juhetuse liige Urmas Roots. Siiani on ALKO üleriigilisises kauplustevõrgus saadaval balti porter, IPA ning ka rukki saisonid.

Uus uks Soome turule avanes Saue meistritele üsna värskelt. Õllenaudi toode ehk kasevihtadega pruulitud saison tüüpi õlu on saadav S-Group-i ketis. Kokku müüakse seda õlut sajas kohalikus müügikohas. Sealhulgas 65-s Soome Prisma kaupluses. “Põhjanaabritel on alkoturul kaks gruppi ehk S ja K. Meie oleme nüüd selle S– liige,” seletab Roots.

S-Groupi jaemüügiketi kaubavalikusse jõudmine oli pikk ja vaevaline protsess. “Kõigepealt käis meie importöör nende juures pakkumas. See juhtus 2017. Seejärel käisin ma ise kohal ning tutvustasin õllesid. Kuid lõpuks loobuti,” kirjeldab Roots. “Nad ei näinud toona nõudlust,” lisab ta.

Soomlased lasid nõuded lõdvemaks

Õnneks saabus tänavu märtsis hea uudis, et Saue õlled on valikus. Otsustavaks sai ka Soome riigi paar aastat tagasi tehtud otsus lõdvendada alkoholipoliitikat. Ning lubada nö. tavalist jaemüüki ka kuni 5,5-protsendilise alkoholisisaldusega joogid. “Pika protsessi tulemusel leidis S-Group, et meie õlu on kvaliteetne ja piisava nõudlusega, et see soomlaste suurimasse jaeketti müüki võtta,” rõõmustab mees. Saue õlled sisaldavad alhoholi 4,5 protsenti.

Roots lisab ka, et tänavu aprilli algus oli tänu Soome turule pruulikojas pingutuse aeg. Soomest telliti nimelt 20 000 väikest pudelit käsitööõlut. Saue meistritel oli korraga laost pakkuda vaid 2000 pudelit. “Kogus osteti kohe ära ja Eesti turg jäi sisuliselt kuivale. Valmistasime uue partii ja see osteti ka kohe ära. Kokkuvõttes oli see meeldiv pingutus. Pruulimine, villimine ja laadimine käis kellaaja järgi,” kirjeldab Roots. “Viimati oli selline kiirus vist aastal 2015 või 2016, kui müüsime Briti saartele 60 000 pudelit. Kolm kuud töötasime selle nimelt, et saaks tellimuse täis,” lisab Roots.

Kas Õllenaudi suured tellimused põhjanaabrite turule tähendab seda, et vahepealsed rasked ajad on möödas? “Veel ei julge väga juubeldada. Sest riiklik alhoholipoliitika ei nagu ta on ning meid lõi see korralikult. Sest tõusnud alkoholiaktsiis kärpis Eesti jookide ostmist,” ütleb Roots. Ta ütleb, et tavaliselt on õlletootjatel aastas kaks tippmüügiaega ehk juuni (jaanipäev) ning detsember (jõulud). Aga aastal 2017 oli detsember sauelaste väga kehv. Ning pruulikojast tuli koondada kolm inimest.

Aasta lõpuks Jälgimäele

Õnneks on ekspordib Õllenaut edaspidi igal kuul Soome 8200 pudelit ehk kokku 2700 liitrit käsitööõlut. “Töötame täna intensiivselt selle nimel, et pääseda ka Leedu, Kanada ja Hiina turgudele,” kirjeldas Roots ja lisas, et näidised ning esimesed proovitellimused nendele turgudele on juba teele pandud. Lisaks Õllenaudile on Soome turul ka mitmed teised Eesti käsitööõllede tootjad. Ehk siis Lehe, Põhjala, Pühaste, Sori ja Tankeri pruulikojad ning käsitöösiidri tootja Jaanihanso.

Kuidas ja milliseid turgusid lähiajal vallutatakse, pole veel teada. Küll on selge, et aasta lõpuks vahetab Õllenaudi pruulikoda asukohta. Saue linnast, Pärnasalu tänavalt kolitakse Tallinnale lähemale ehk Jälgimäe tööstusparki. “Meile eraldati Priast pruulikoja uuendamiseks toetus. Koguinvesteering on 1,6 miljonit, millest omafinantseering on 1,1 miljonit. Soetame uued pruulimisseadmed, villimisliin ja mõned lisaseadmed. Aga me ei mahu Sauele enam ära,” seletab Urmas Roots. Tänassilmas seatakse end sisse toiduainetetööstuse jaoks ehitatud hoonesse. Seal tegutses viimati martsipanitööstus.