Neljapäeval, 11.aprillil alustati Sakus EELK Toomase koguduse uue pühakoja ehitus. Nurgakivi pannakse paika tänavu 18.juunil ning sügiseks on plaanis saada valmis hoone karp. Annetuste ning toetuste kogumine ehituse jätkamiseks käib aga edasi.

“Ehituse alguse tähistamiseviibis kohal umbes 30 inimest. Esimese labidatöö tegi pikaajaline Saku kirikumees ja eestpalvetaja, 84-aastane Mihkel Reinup . Sihtasutuse poolt tegid esimesed labidalöögid Tanel Ots (Saku abivallavanem ja SA liige), Agu Kaljuste (Hageri koguduse juhatuse esimees ja SA liige), Juhan Talpsepp (SA juhatuse esimees) ja mina (ka SA liige),” ütles õpetaja Magne Mölster.

Pärast sümboolset tööde algust hakati ekskavaatoriga kiriku vundamendile süvendit kaevama. Kiriku krunt asub Saku aleviku serval, Pähklimäel.

Järgmise suurema ürituse plaanib Toomase kogudus 18. juunile, kui toimub kirikule nurgakivi panek. Tseremoonial osaleb ka kiriku ehitamise patroon, EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Leping märtsis

EELK Saku Toomase kirikuhoonet ehitab. OÜ Vormsi Ehitusmeistrid . Sihtasutus Saku Kiriku Ehitus juhatuse liige Juhan Talpsepp ütles kuu aega tagasi, et ehitusleping ettevõttega sõlmiti laupäeval, 16.märtsil. Ehituse esimene etapi lõpeb hiljemalt novembris.

Kirikul valmib selleks ajaks keldriosa,seinad ja katus. Samuti pannakse kinni kõik seinteavad ning rajatakse kommunikatsioonid välisseinteni. Edasi ootavad sisetööd ning ka kõvalhoone rajamine. Need tööd sõltuivad aga rahast.

Praegu on ehituseks kogutud veidi alla 530 000 eurot. Juhan Talpsepa kinnitusel on kogu kirikuhoone valmisehitamiseks vaja veel 428 000 eurot. Abihoone rajamine maksab lisaks 194 000 eurot. Annestuste ja toetuste kogumine jätkub

Ajalooliselt on Saku kuulunud EELK Keila Miikaeli kiriku alla. Iseseisev Toomase kogudus loodi aastal 2013. Kohe oli selge, et vajatakse oma pühakoda. Tänaseni kasutatav vennastekoguduse Saku palvemaja on kahjuks kitsas ning vajab remonti.

Aleviku servas

Kogudus sai kiriku ehitamiseks ka krundi, mis asub Saku alevikus, Pühklimäel, Küütsu tänav 2. Kalle Rõõmuse büroo arhitektid Kristiina Renter ning Juhan Põld on saanud valmis pühakoja projekti. Peahoonel on 2,5 korrust ning selle pindala on 643 ruutmeetrit. Ühekorruseline kõrvalhoone võtab enda alla 143 ruutmeetrit. Suurde saali on planeeritud sadakond istekohta. Seal saab pidada nii jumalateenistusi kui korraldada erinevaid kontserte.

Juba paar aastat raiuti Pähklimäel asuv krunt puudest ning võsast puhtaks. Sinna märgiti tikkudega ära ka pühakoja ehituse asukoht. “Jätkus ka ümbritseva pargi harvendamine.,” rääkis SA juhatuse esimees Juhan Talpsepp. SA liikmed on EELK Konsistoorium, Hageri Lambertuse kogudus ning Saku vald.

Vaata lisa: http://saku.eelk.ee/kirik/soovid-aidata/