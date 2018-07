Perekond Dreimanis kolis Saku valda Metsanurme külla kolme ja poole aasta eest. Mare (31) ja Jaanise (36) peres sirgub kaks last: Jakob (4) ning veel üsna tilluke Miina, kes sündis kaks päeva enne jaanipäeva.

Miina sündis 22. juuni pärastlõunal kell 12.31. Laps kaalus sündides täpselt kolm ja pool kilo. Pikkuseks mõõdeti 51 sentimeetrit. Ta on tubliks õeks neli aastat vanemale vend Jakobile.

Kust on pärit laste nimed? “Me otsustasime, et kui sünnib poiss, siis tuleb J-tähega nagu Jaanis. Kui tüdruk, siis M-tähega nagu Mare. Jakob on lihtsalt ilus ja vana nimi, mis meile mõlemale väga meeldis. Mis puutub Miinasse, siis tema sai nime minu vanavanaemade järgi, kes mõlemad olid Miinad,” selgitab õnnelik ema.

“Kolm esimest nädalat ta lihtsalt magas maha. Sõi ja magas. Nüüd on ta natuke aktiivsem ja näitab, mis häält ta teha oskab. Aga üldiselt on ta rahulik laps,” räägib Mare tütre kohta.

Digiallkirjaga sakulaseks

Et elu käib internetiajastul, siis vallamajja blanketti täitma ei mindud. 3. juuli õhtul kella üheksa ja kümne vahel registreerisid vanemad kodus arvutiga Miina koduvalla elanikuks.

“See võtab paarkümmend minutit. Registreerimise jaoks ma pidin tegema avalduse. Siis me pidime selle mõlemad digitaalselt allkirjastama. Allkirjastatud avalduse ma saatsin Saku valda,” meenutab Jaanis.

Marel ja Jaanisel polnud aimugi, et just nende Miina on see persoon, kellega Saku vallal täitub 10 000 elanikku. Mõned päevad hiljem tuli vallavalitsusest aga telefonikõne, milles sooviti õnne ja üllatati ümmarguse numbriga.

Saku vallavanem Marti Rehemaa kutsus perekond Dreimanise Saku mõisa pidulikule õhtusöögile. Õhtusöök leiab aset augusti alguses ja sellelgi on oma põhjus.

Jaanis, Mare, Jakob ja Miina kodumaja ees.

Jaanis nimelt on hariduselt tüürimees, kes töötab rahvusvahelises süvendusfirmas Boskalis. Seoses teise lapse sünniga võttis ta mai lõpus pikema puhkuse, aga augusti lõpus peab mees juba Põhjamere ääres rassima. “Olengi pikalt kodus olnud,” arvab ta suvise jõudeelu kohta.

Mare töötas enne lapsehoolduspuhkusele jäämist müügispetsialistina firmas SK ID Solutions, mis varasemalt kandis Sertifitseerimiskeskuse nime.

Mitu last on unistus? “Kaks, poiss ja tüdruk,” vastab Mare lihtsalt. Täpselt nii ongi läinud. “Limiit on täidetud,” naerab Jaanis.

Meenutab Saaremaad

Pere juured ulatuvad sügavale Saaremaale. Mare on pärit Valjalast, Janis Kuressaarest, kuigi mehe üks vanaisadest oli lätlane Nida külast, millele viitab perekonnanimi Dreimanis. Noored said kokku Tallinnas ühiste sõprade kaudu.

Esialgu elati üürikorteris Kristiines, hiljem juba soetati oma isiklik korter Pärnu maanteele. Mis pani Tallinnast välja Saku valla Metsanurga külasse kolima?

“Peamine impulss oli ikkagi lapse sünd, tahtsime, et Jakob saaks kasvada linnakärast eemal, joosta ja mängida oma aias,” ütleb Mare. “Me oleme kõik maal kasvanud oma majas. Tahtsime lapsele pakkuda sama kogemust,” selgitab Jaanis.

“Lisaks on meil siin Sakus väga head sõbrad, kellel külas käime,” räägib Mare. “Saku on ilus koht – männid-kuused ümberringi. Siin on just see loodus, mis meenutab Saaremaad,” üllatab Jaanis.

“Siin on mändide ja kuuskede keskel väga mõnus. Teised ümberkaudsed linnad ja vallad – Keila ja Saue – ei tekitanud sellist kodutunnet,” lisab Mare. “On kiire ühendus Tallinnaga ja hea kool,” kiidab Jaanis Sakut.

“Raske öelda, mis elu toob, aga praegu on küll mõte, et siin me oleme ja siia jääme. See on hea paik, kus olla, kus lapsi kasvatada,” arvab Mare koduvalla kohta.

Mis võiks Saku vallas veelgi parem olla? “Eks see keskus on vaja välja arendada, eriti nüüd, kui inimesi on juba nii palju. Vaja on rohkem vaba aja veetmise võimalusi, spordikeskust, head kohvikut. Ja rongiühendus võiks olla tihedam. Bussipeatus võiks olla rohkem majale lähemal,” arutleb Jaanis.