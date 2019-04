Saku gümnaasiumi õpilaste järjekorras kaheksas muusikal “Dancing Queen” esietendus eile õhtul. Täna ehk 12.aprillil kell 19 mängitakse seda taas gümnaasiumi aulas. Nagu pealkirjastki lugeda võib, on tegemist kahetunnise kummardusega Rootsi legendaarsele popmuusika ansamblile ABBA.

Kümneaastase tegevuse ajal kirjutas tandem Benny Andersson-Björn Ulvaeus palju tuntud ja vähemtuntud laule. Solistid olid ABBA-s põhiliselt Agnetha Fältskog ning Anni-Frid Lyngstadt.

Laule esitatakse aastaid hiljem ikka ning jälle. Lavastatakse uusi muusikale ning valmivad ka filmid. ABBA elab endiselt ning nende plaate on läbi aegade müüdud vähemalt 370 miljonit eksemplari.

Õpetaja Kersti Ulmas ütleb peaproovis, et sakulased jõudsid ABBA muusikani paljude aastate ja pika töö viljana. “See muusikal oli plaanis juba ammu, sest laulud head ja ajatud. Viimase tõuke andis mullune film “Mamma Mia 2”, ” räägib Ulmas.

Uus sisu ja lemmiklaulud

Samas oli selge, et üks-ühele filmi ei kopeerita. Selle asemel kirjutasid juhendajad Piret Kaare, Inga Nurme ja Kersti Ulmas oma uue käsikirja. “Panime siis etenduse kokku. Lugu räägib ühest tüdrukust Sophiest, kes on laulu- ja tantsustuudio liige. Tema unistus on jõuda õppima Londonisse,” seletab Ulmas. Filmis otsitakse aga tüdrukule kolme mehe hulgast õiget isa. Koolilaval seda ei näe.

Loos on noorte armumist, lahkuminekuid, intriige, koori Kreeka turnee ja muudki. Ansambli ABBA tegevusest tükis ei käsitleta. “Teeme kummarduse neliku loomingule ja muusikale, mida 35 ja rohkem aastaid pärast laialiminekut ikka esitatakse. Noored laulavad nende laule,” räägivad Ulmas ja Kaare.

Tegemist on kaheksanda muusikaliga Saku gümnaasiumis. “Võimalik, et seekordne tükk ei ole nii sügav, kui “Romeo ja Julia”. Seda tegime kaks aastat tagasi. Mullu oli laval “Pipi Pikksukk”. Aga kõik noored teevad proove ja etendust väga rõõmsalt, hingega ja on rahul,” kiidab Ulmas.

Ms osa on kahetunnises lavaloos muusikal? Kokku kõlab lavalt 15 lugu. “On mõned lood, kus laulab koor. Ja osa laule esitab solist Johanna-Elise Kabel. Pool lugudest on eesti ja teine pool inglise keeles,” seletab Ulmas.

Õpilased teevad ise

Mõnes loos on kasutatud 1970-80-ndate aastate tõlkeid. Teiste tõlget kohendasid lavastusgrupi iikmed. Kindlasti lauldakse ABBA hitte “SOS”, “Thank You For The Music”, “I Have A Dream”, “Dancing Queen” ja paljusid teisi tuntud meloodiad.

Inga Nurme ja Kersti Ulmas räägivad ka seda, et koolide haridusprogrammides ja õpilaste arenduses saab kasutada laule autoriõigusi ostmata. Seda ka juhul, kui piletitulu ei saada. “Üksiklood ei ole sellel juhul objekt. Kui mullu tegime Pipit, siis see on terviklik teatritükk ,” seletab Ulmas.

ABBA lood on meloodilised ning jäävad kergesti meelde. Muusikaliga on ka see hea lugu, et paljud 12. klassi õpilased saavad sellega tehtud ka mõned lõputööd. Osade lõputöö näitlemine, teistel Ja kunstniku- või kujundajatöö, kolmandatel tants, lavaline liikumine või õpilaskohvik.

Kui kergelt noored laulud selgeks saavad? “Lood on armastatud. Noored on neid palju kuulnud. Küll muusikalis või filmis. Õppimisega ei ole neil probleeme, lauljad on 9.-12. klassist,” ütleb IngaNurme.

Ühte põhisolisti ehk Sophiet kehastav Johanna-Elise Kabel on juba korduvalt muusikalides mänginud. Mullu kehastas ta Pipit, mõned aastad tagasi “Suvitajates” aga peretütart Liinat. Ühel õpilasel on õnnestunud mängida koguni kõigis kaheksas Saku kooli muusikalis.

Teave

Muusikal “Dancing Queen”

• Lavastusgrupp: Piret Kaare, Kersti Ulmas ja Inga Nurme.

• Muusikaline kujundus: Inga Nurme.

• Kostüümid: Sorell Tuudelep, juhendas Piret Kaare.

• Tantsuline liikumine: Alexandra Katariina Org, Mari-Liis Kuldma, juhendas Piret Kaare.

• Osades: Johanna-Elise Kabel, Edvin Kabanen, Alexandra Katariina Org, Madle Järvekülg, Otto Polding, Karl Joosep Kaare, Kirke Männik, Helin Sinisaar, Mart Nael jt.