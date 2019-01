“Ei pea täpset arvet, kui palju on kotte valminud. Aga vast 20-30 vahel on tehtud. Kevadel tuleb neid kindlasti juurde,” arvestab naine.

Aigi Põllu Sakust on kolme aastaga valmistanud paarkümmend kordumatut ning säravat ridiküli. Käsitööna valminud kotid on heegeldatud ning kaetud litrite ja kivikestega.

Kui Paidest pärit Aigi Põllu murdis kaks aastat tagasi jalaluu, ei osanud ta kuidagi arvata: õnnetus osutub tagantjärele õnnelikuks ning naine alustab käekottide valmistamist. Tänaseks on sakulanna valmistanud paarkümmend kordumatut ning säravat ridiküli.

Aigi Põllu valmistab daamide käekotte käsitsi ning vastavalt tellija soovidele. “Varem olin käsitööga puutunud kokku vaid koolitunnis, meisterdaja olen ma alati olnud,” räägib Põllu. Ta meenutab jaanuari 2017, kui pärast õnnetust oli tal kaks kuud vaba aega. Siis sai Aigi hakata esimese koti kallal nokitsema.

“Eks see oli üks otsing. Aga tahe oli suur. Kõigepealt tuli otsida õigeid materjale ja nippe,” meenutab Aigi Põllu. Esimene kott oli vaid ühelt poolt kaetud kivide ja litritega ning sellel küljes lukk. Kott ise oli ning on siiani heegeldatud tugevast lõngast. “Töö ja vaeva tulemusena sai kott paari nädalaga valmis. Praegu kulub ühele kotile umbes nädal,” ütleb naine.

Esimene ridikül on tänaseni alles. Selle kinkis meister mõned ajad tagasi endale lähedasele ja armsale inimesele.

Glamuur ja ilu

Valminud käsitööd näitas Aigi tuttavatele ning sõpradele. Nemad pärisid sakulannalt, et kus sa oled olnud ja miks sa ei tee neid ridiküle seeriana. Tulid esimesed tellimustööd, osalemine messidel ja moeetendustel. “Soov on valmistada midagi toredat, säravat, edevat ning pilkupüüdvat. Kuid samas midagi praktilist. Mulle meeldib inimestele midagi ilusat pakkuda,” ütleb Aigi Põllu.

Millised on kaubamärki Aigi Design kandvad käekotid-ridikülid? Meister räägib, et koti põhi valmib erilise tugeva tehnikaga heegeldatud niidist. Servad heegeldab või õmbleb naine käsitsi kokku. Heegeldatud pinnale õmbleb ta ühekaupa litrid ja kivikesed. “See võtab põhiosa ajast. Aga ma ei tee allahindlust, sest iga kott on omaette ja ainulaadne. Ühe ridiküli valmimiseks kulub umbes nädal,” selgitab Põllu.

Heegeldamiseks vajalik lõng on pärit Eestist. Kivid ja litrid tellib meister Ameerika Ühendriikidest ja Suurbritanniast. Ühele kotile kulub neid tuhandeid. Litrid ja kivid on õmmeldud heegeldatud põhjale tiheda kihina.. Katsudes meenutab kott veidi siili.

“Kinnitused, magnetid, ketid ja karabiinid tellin samuti väljaspoolt Eestit asuvatelt koostööpartneritelt,” lisab naine. Tema sõnul kaalub üks ridikül 250-300 grammi. Selle suurust saab tellija vastavalt enda soovile muuta. Tavaliselt jääb koti pikkus 30 sentimeetrist allapoole.

Toone saab valida

Enamus kotte on valminud naistele. Aga omad väikesed ridikülid on saanud ka pulmade pruutneitsid. “Olen võtnud osa projektidest, osalenud messidel “Ilu sõnum” ja valmistanud tellimustöid. Pulma- ja õhtukleitide juurde toon toonis ja kontrasttoonis käekottide seeria käis sel aastal ka pulmamessil, kus koostöös Tigasmo moeäriga toimus elegantne moeshow ja mahukas pildistamine,” räägib naine.

Kui palju on aastatega kotte valminud? “Ei pea täpset arvet. Aga vast 20-30 vahel on tehtud. Kevadel tuleb neid kindlasti juurde,” arvestab naine. Tema eesmärk on teha igale tellijale vastavalt tema soovidele kott. Põhitellijad on Eestist ning Skandinaaviast.

Toone saab tellija valida. Põllule meenub valget värvi kott. “See ei olnud ei kreemikas ega hallikas. Aga lahendus sai leitud ja ridikül oli täpselt toon toonis pulmakleidiga,” ütleb ta. Lisaks on valminud kollane ning ka kirjud kotid.

TEAVE: Aigi Põllu ridikülid

• Aigi Põllu kotte saad imetleda tema Facebooki ja Instagrami lehtedelt ja temaga ühendust saab interneti vahendusel.

• Tulevikumõtted on kindlasti seotud sellise plaaniga, et valmistada lisaks pidulikele ridikülidele ka argipäevasemaid ja suuremaid kotte. Kuid äratuntav liin litrite ja kivikeste kasutamine heegelpinnal jääb kindlasti alles. “Alanud aastal tuleb uus kevadkollektsioon,” lubab Aigi Põllu.