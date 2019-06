Teisipäeval, 18. juunil pandi EELK Saku kiriku ehitusel Pähklimäel paika pühakoja nurgakivi. Enam kui 10 000 elanikuga Saku aleviku ja valla elanikud saavad endale sakraalhoone, mis on ühtlasi ka suurepärase akustikaga kontserdipaik. Hoone nurgakivi pani paika peapiiskop Urmas Viilma.

Pidulikul sündmusel olid lisaks kiriku juhile Urmas Viilmale, praost Jüri Vallsalule ja õpetaja Magne Mölsterile kohal Saku valla juhid, sõpruskoguduste esindajadning toetajad kaugemalt ja lähemalt.

Kiriku 643-ruutmeetrises peahoones on eskiislahenduse kohaselt kaks ja pool korrust. Katuse lõunaküljele paigaldatakse päikesepaneelid, et muuta hoone energiasäästlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks. Saalis on 105 istekohta ning koos söögisaaliga mahutab ruum kuni 200 inimest. Peahoone juurde on kavandatud 143 m2 suurune ühekorruseline lisahoone, milles on ka väike korter. Uue Saku kiriku arhitektid on Juhan Põld ja Regina Prenter.

Hoonet ehitab. OÜ Vormsi Ehitusmeistrid ning töödega tehti algust tänavu 18. aprillil. Sihtasutus Saku Kiriku Ehitus juhatuse liige Juhan Talpsepp ütles, et ehitusleping ettevõttega sõlmiti laupäeval, 16.märtsil. Ehituse esimene etapi lõpeb hiljemalt novembris.

Kirikul valmib selleks ajaks keldriosa,seinad ja katus. Samuti pannakse kinni kõik seinteavad ning rajatakse kommunikatsioonid välisseinteni. Edasi ootavad sisetööd ning ka kõvalhoone rajamine. Need tööd sõltuvad aga rahast. EELK peapiiskop Urmas Viilma avaldas nurgakivi panekul lootust, et kirik on valmis järgmise aasta toomapäeval ehk 21. detsembril 2020.

EELK Saku kiriku hoonet hakkab kasutama 2013. aastal asutatud EELK Saku Toomase kogudus. Kiriku omanik on sihtasutus Saku Kiriku Ehitus, kus on esindajad Saku ja Hageri kogudustest, Saku vallast ja kirikuvalitsusest. Siiani peetakse teenistusi aleviku keskel 1994 vennastekogududusele tagastatud väikeses palvemajas.

Saku kiriku peahoone maksumuseks kujuneb enam kui miljon eurot, sellest on praeguseks olemas peaaegu 530 000 eurot. Ehitamist on toetanud EELK Konsistoorium, samuti on raha saadud annetustena kogudustelt, kirikuliikmetelt Sakus ja Hageris ning teistelt kohalikelt inimestelt. Lisaks on tulnud oluline toetus Soomest, Norrast ja Saksamaalt.

30 aastaga on Eestis taastatud, uuesti pühitsetud või nullist ehitatud poolsada luterlikku pühakoda. Harjumaal on uus kirik Viimsis.

Vaata lisa koguduse kodulehelt http://saku.eelk.ee ja koguduse Facebooki lehelt.