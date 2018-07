Marti Rehemaa.

„10 000 elanikku meil veel täis ei ole, loodame selleni jõuda juulis,“ teatab Saku vallavanem Marti Rehemaa Harju Elule.

Kui sünnid, surmad ja mehaaniline migratsioon kokku arvestada, on Saku valla elanike arv käesoleval aastal kasvanud järgmiselt: jaanuaris 18, märtsis 31, aprillis 27, mais 47 ja juunis 18 inimese võrra. Erandlikuks kuuks oli veebruar, kui elanike arv kahanes 11 võrra. Kuus kuud kokku annavad siiski soliidse tõusu – 130 elanikku.

Seetõttu on Saku vallal maagilisest 10 000 elanikust puudu veel vaid õige pisut. 1. juuli seisuga oli vallas nimelt 9991 registreeritud asukat.

Keila linna veebilehe andmetel on asulal praegu 9967 elanikku. Millal Keila 10 000ni jõuab?

“Arvan, et aasta lõpuks, näiteks jõuludeks, on ka registrijärgselt 10 000 elaniku piir ületatud. Tegelik elanike arv on juba praegu kindlasti suurem,” teatab ajalehele Keila linnapea Enno Fels.

Võrreldes Saku vallaga Keila linna elanike arv nii kiiresti ei kasva. Poole aastaga on registreeritud elanike arv suurenenud kokku 11 võrra, mis on üsna mõõdukas kasvutempo.

Enno Fels.

10 000. elaniku jaoks Keila auhinda välja pannud ei ole. “Kuid meeldiv üllatus ootab “piiriületajat” igal juhul. Panustame jätkuvalt sellele, et tuleks uusi linnakodanikke ja kõik keilalased tunneksid ennast kodupaigas hästi,” lubab Fels.

Spetsiaalse üritusega 10 000 elanikuni jõudmist Keila samuti ei tähista. Õigupoolest on linn korra üle selle lati juba hüpanud.

“2011 aastal oli Keilasse registreeritud 10 030 elanikku. Järgnevatel aastatel vähenes rahvaarv peamiselt Tallinna elanikele tehtud sõidusoodustuste tõttu üle 300 elaniku,” on Fels pisut pahane. Mõõnast saadi järgnevatel aastatel siiski üle.

“Keila on atraktiivne elukoht nii oma geograafiliselt asukohalt kui elukeskkonnalt. Kõik vajalik on käe-jala juures. Rõõmustav, et iive on juba aastaid positiivne ja noori peresid tuleb juurde. Lasteaiakohad on olemas, koolidest saab korraliku hariduse, on väga head võimalused huvitegevuseks ja vaba aja veetmiseks. Palju muudki vajalikku on olemas. Ehitatud majad tühjalt seisma ei jää,” arvab Fels.