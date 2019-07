Aastatel 2015–2018 kerkisid Saku alevikku Uusmäe piirkonda neli kortermaja ühtekokku 93 korteriga. Nüüd on kavas ehitada veel viis maja, kus oleks 135 korterit.

Saku Korterid OÜ soetas eraisikult kahe hektari suuruse Kõrgemäe kinnistu 2006. aastal. Kohe ehitamiseks ei läinud, sest peale tuli masu. Arendajad olid valmis juba loobuma.

“Panime üles sildi, et müüa krundid. Siis hakkasid inimesed helistama, et kunas korterid valmis saavad,” meenutab Saku Korterid OÜ juhatusse kuuluv Peeter Oja, kes tuntud telenäo nimekaim.

Neljakordsed on ilusamad

2012. aastal valmis kinnistu detailplaneering, 2014. aastal kortermajade arhitektuuriline lahendus, mille tegid arhitektid Kadarik ja Tüür. “Üldplaneering näeb ette viiekordseid maju, aga meie otsustasime, et me ei taha selliseid. Neljakordsed on ilusamad,” arvab Oja.

Uuel iseseisvusjal oli Saku valda ehitatud nii eramaju kui ridamaju, aga mitte kortermaju. Esmalt valmis väiksem Uusmäe tee 4 maja, siis 2, 6 ja 8. Aastatel 2015–2018 valminud neljas majas on korterid kokku 93.

Kuidas siis Kõrgemäest Uusmäe sai? “Siin olid Kõrgemäe kinnistud. Kõrgemäe tänav on juba olemas. Mõtlesime, et nimi võiks ikkagi mäega seotud olla. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamisest ülejäänud pinnas oli siia lähedale ladustatud. See on nagu uus mägi,” selgitab arendaja kohanime etümoloogiat.

Majade esimesel korruse terrassidega korterid meenutavad ridaelamubokse. Teisel ja kolmandal korrusel on klassikalised rõdudega korterid. Neljandal korrusel on premium klassi apartementid.

Uusmäe elamurajooni korteritest kahetoalised on ca 50 ruutmeetrit, kolmetoalised 60, neljatoalised 80. Ühetoalisi, viietoalisi ja suuremaid majades ei ole.

Milline on aga hinnaklass? Kui kahetoalise hinnad algavad 97 000 eurost, kolmetoalistel 117 000 eurost, siis neljatoalise ostja peab arvestama vähemalt 137 000 euroga.

“Kõik korterid on müüdud,” üllatab Oja. Kuidas see nii kiiresti õnnestus? “Arhitektuur on ilus. Esimesel kahel majal on B-energiaklass, ülejäänud kahel A-energiaklass. Igas majas on lifitid. Planeeringud on funktsionaalsed. Saku alevikus on väljakujunenud elukeskkond,“ loetleb mees.

Tehtud töö eest tunnustati Saku Korterid OÜ-d kahe aasta eest valla aasta ettevõtja auhinnaga. Peeter Oja ei taha kõiki saavutusi siiski enda arvele kirjutada, vaid tõstab esile Reimo Metskülli, kes on samuti ettevõtte juhatuse liige.

Rahulik miljöö

Et edu tiivustab, tekkis soov lisaks olemasolevatele veel viis kortermaja juurde ehitada, kus oleks ühtekokku 135 korterit. Arendust nimetatakse Uusmäe II etapiks, mille tarbeks ettevõte ostis kolme aasta eest täiendavad kaks hektarit maad.

“Sellel aastal alustasime Uusmäe II etapiga. Esimene maja juba kerkib. Sarikad paneme paika augusti alguses. Selle aadressiks saab Uusmäe põik 4. Maja valmib järgmise aasta jaanuaris, selle korteritest on müüdud juba kaks kolmandikku,” täpsustab arendaja.

“Me tahame, et kui inimene endale korteri ostaks, siis ta saaks seal teha pisimuudatusi – tõsta pistikuid, muuta ukse käelisust, panna dušinurga asemel vanni jne. Me võimaldame seda, et inimene saaks korterit oma maitse järgi kujundada,” räägib Oja.

Milla Uusmäe II täielikult valmis saab? “Ma pakun, et kolme aasta pärast,” arvab arendaja. See oleks 2022. aastal.

Kust tulevad aga ostjad? “Nii Tallinnast, Sakust kui mujalt Eestist. Inimesed müüvad oma vanema korteri maha ja soetavad siia uue. Palju on just väikelinnade elanikke, kes tahavad rahulikku miljööd,” selgitab Oja.

Nii Uusmäe I kui Uusmäe II oleksid tulevikus koduks kokku ligemale 600 inimesele. Pole välistatud, et asum saab oma rongipeatuse. Praegu veel sõidavad Elroni rongid uhkelt vilistades majadest mööda.

Küll on juba otsustatud, et asumi külje alla ehitatakse tervisekeskus. “See valmib järgmisel või ülejärgmisel aastal. See on Saku valla ettevõtmine. Praegu käib projekteerimine ja viiakse läbi hankeid,” selgitab Oja.

Mis võiks olla edasine tulevik, kui Uusmäe II viis kortermaja on valmis saanud? “Praegu käib Saku valla üldplaneeringu koostamine. Eks siis ole näha, mis seal välja mõeldakse,” ütleb arendaja.