Äsjalõppenud arhitektuurikonkursil valiti nelja parima kavandi hulgast välja Raadius Arhitektid OÜ “Pesa”. Arhitektide sõnul on kujunduse alus Saku alevikule iseloomulik arhitektuur ehk tellisseinad- ja ehitusviis. Kahekorruseline hoone ehitatakse alevikku Tiigi ja Uusmäe tänava ristumiskohta.

Abivallavanem Tanel Ots tunnistab, et suurte tervisekeskuse ehituslaines on Saku teistest Harju omavalitsustest ehk veidi maha jäänud. Samas ei kiirustanud vald, sest tahtis keskusehoonet kui mitmefunktsionaalset maja.

“Tervisekeskus pole mitte ainult vanade ja põdurate jaoks. Sinna on asja ka lastel ning noortel. See on ennekõike tervise nõustamise koht,” ütleb Ots. Seepärast on hoones eraldi sissekäiguga emade ja beebide vastuvõtt, et ei peaks gripi tipphooajal koos kõikide haigetega ühises järjekorras olema.

“On mõeldud ka füsioteraapia ja muule abile. Ja veel on oluline, et majja on tulemas apteek ja hambaravi. Täna on apteek eraldi hoones, aga võiks olla ikka tervisekeskuses,” räägib Ots.

Peaaegu 1,5 miljonit

Tulevase tervisekeskuse maksumus on ligi poolteist miljonit eurot, millest abikõlbulik kulu on 1, 3 miljonit eurot. “Vahe tuleb sellest, et abikõlbulik on esmatasandi tervishoiuteenusega seotud kohustuslike teenustega seonduv. Selle alla läheb 6/7 hoonest,” seletab Ots.

Tema sõnul on vallavalitsus hoone kohe 1/7 mahus suuremaks plaaninud. Sinna lisatakse veel teenused, mis tervikusse sobivad ja kohaliku elaniku jaoks sellest tõelise keskuse teevad. “Lisanduva mahu ehitusmaksumust aitavad seal tulevikus tegutsevad partnerid ise ka katta,” ütleb Ots.

Saku tervisekeskuse jaoks riigilt taotletud toetuse määr on 75 protsenti. “Oleme toetust küsinud 965 000 eurot ja vald on omafinantseeringuks planeerinud 322 000 eurot,” täpsustab Ots.

Konkurss on toimunud ning võitja nelja parima hulgast välja valitud. Mis saab edasi? “ Võitja on kohe ka projekti tegija, sest võidutöö nimega “Pesa ” on vaid visand. Peatselt algab projekteerimine ja siis saab hakata ka ehitajat otsima,” seletab abivallavanem. Keskuse ehitus algab järgmisel aastal.

Suurem kolimise laine

Uus keskus rajatakse Saku serva Tiigi ja Uusmäe tänava ristmikule. Täpsemalt Selverist raudtee suunas, kus asub uus elamurajoon, kus on valmis viis korterelamut ning peatselt algab ehitus ka Kiisa pool asuval alal.

Miks on asukoht just seal? “Eks on ikka probleeme, et miks aleviku serva pool. Aga 10 000 valla elanikust üle poole on elamas väljaspool asulat,” ütleb Ots. Tema sõnul on tähtsad argumendid näiteks kiiresti arenev tervisekeskuse ümbrus, samuti sealse kandi tihe kergliiklusteede võrk.

Praegu tegutsevad perearstid Saku mõisa pargi serval asuvas hoones. Samas toimetab ka päevakeskus. “See on väga ilus hoone, mis ehitatud eriprojektiga lasteaiaks. Tahame seda samamoodi kasutusele võtta,” ütleb Tanel Ots.

Päevakeskuseks soovitakse aga kohandada endist instituudi hoonet, kus töötab praegu vallavalitsus. Vallamaja omakorda on plaanis kolida samas kõrval asuvasse näitusepaviljoni, mida enne seda aga põhjalikult uuendatakse.

Uus Saku tervisekeskus

• Keskuses on kaks korrust ning nendes on pinda 1104,3 ruutmeetrit.

• Esimesel korrusel töötavad teiste hulgas füsioteraapia, hambaravikabinetid ja garderoob. Samuti asuvad seal invatõstuk ja inva-WC-d.

• Teisel korrusel asuvad muuhulgas seitse vastuvõturuumi perearstidele, kaheksa vastuvõturuumi pereõdedele, kolm protseduuriruumi, koduõdede ja ämmaemandate toad.

• Hoone kõrgus on 9,8 meetrit, pikkus 37,6 meetrit ja laius 18 meetrit. Hoone kõrval asub 62 parkimiskohta autodele ja kümme kohta jalgratastele.