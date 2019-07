Harjumaal Lääne-Harju vallas Rummu alevikus toodab Moduland Building OÜ puidust katuseferme, hoone vahelaetalasid, passiivmajade seinakarkasse ja betoonkonstruktsioonide saalungeid, sealhulgas sildade betooniraketisi.

Miks ikkagi valida Modullandi puitkonstruktsioonid? “Moduland Building OÜ tegevus algas kolm aastat tagasi seinakarkasside tootmisega passiivmajadele. Täna on peamine toode, mida tellitakse, ogaplaat-fermid,” selgitab ettevõtte tegevjuht Martin Marjapuu.

Tehas asub Lääne-Harju vallas Rummu alevikus. “Tootmispinda on meil 900 ruutmeetrit, lisaks 2000 ruutmeetrit laopinda. Ettevõttes töötab 14 inimest, sealhulgas kolm projekteerijat,” täpsustab Marjapuu.

Iga maja on erinev

Tootmisprotsess on algusest lõpuni rangelt jälgitud ja dokumenteeritud.

“Kogu töö on elektroonne ja käib projekteerijate poolt väljatöötatud projektide alusel. Projektid koostatakse spetsiaalse tootmiseks loodud programmi abil, mis võtab arvesse kõik vajalikud koormused, katusefermide puhul ka lume, tuule, katusekattematerjali, päikesepaneelid jne koormused,” selgitab tegevjuht.

“Iga maja on erinev, klientide soovid ja vajadused samuti. Selle tõttu ongi meil kolm projekteerijat, kes on iga päev abiks klientidele ja tehases tootmisele. Et tagada konstruktsioonide vastupidavus ja kvaliteet, järgime rangelt kõiki reegleid ja nõudeid,” väidab Marjapuu.

“Kogu kasutatav puit on sertifitseeritud ning vastab tugevusklassile C24. Samuti järgime rangelt juurutatud tootmisohjet,” kinnitab ta.

Kolm liini

Tootmist alustatakse toodete ettevalmistuse ehk automaatse puidujärkamise liinilt. Katusefermid võivad koosneda sadadest ja isegi tuhandetest erinevatest detailidest ja seega on materjalide ettevalmistus kogu tootmisprotsessi juures võtmetähtsusega.

Teine tootmisliin on mõeldud vahelaetalade (Posi-Joist ehk puit-metalltalade) ja passiivmajade seinakarkasside tootmiseks. “Posi-Joist tala käisime ka kevadisel ehitusmessil “Estbuild 2019” tutvustamas ning tagasiside on olnud väga positiivne,” räägib Marjapuu.

“Eelpool mainitud tala on Eesti turul küll veel vähe tuntud, aga eeliseid on sellel tootel palju. Eelkõige võimalus paigaldada kommunikatsioonid – ventilatsioon, vee- ja kanalisatsioonitorustik, elekter jne – otse vahelae sisse. Ära jääb lahenduste otsimine kommunikatsioonide vedamiseks ning ripplagede ja karbikute ehitamine,” selgitab tegevjuht.

“Väga oluliseks eeliseks peame tala sobivust erinevate hoonetüüpidega. Samuti võimalust pikkadeks läbipaineta silleteks, tänu millele võib Posi-Joist taladega asendada ka betoonpaneele. Eeliseks on ka lihtne, kiire ja soodne paigaldus, mis ei nõua lisaks kulukat eritehnikat. Puit-metalltala on kaalult väga kerge ja ei võta palju ruumi, mistõttu ei ole ka transport kliendi jaoks kulukas,” arvab Marjapuu.

Kolmas tootmisliin on mõeldud katusefermide ja betooni-raketiste tootmiseks. Antud tootmisliin on Eestis ainulaadne ja see võimaldab toota ühe vahetusega 30% kiiremini ja täpsemalt kui teised samalaadsed fermide tootmisliinid.

Nõudlus kasvab kiiresti

Kuna katusefermid on end väga edukalt tõestanud, kasvab nende nõudlus kiirelt, mistõttu on väga oluline valmistada ferme võimalikult kiirelt ja kvaliteetselt. Fermid sobivad kasutamiseks mitte ainult katustele vaid ka vahelagedele. Samuti on võimalik valmistada suuresildelisi katusesarikaid viil- ja kaarhallidele ja ka loomalautadele. Samal tootmisliinil valmivad ka betooniraketistele saalungid.

Fermide tootjal peavad olema vastavussertifikaadid ning valmidus pakkuda täisteenust alustades projekteerimisest kuni paigalduseni. “Moduland Building OÜ-le on BM Trada väljastanud CE-Sertifikaadi nr: 2858-CPR-0222, samuti oleme Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige,” täpsustab Marjapuu.

Täpsemat informatsiooni Moduland OÜ kohta leiab kodulehelt www.moduland.eu või telefonilt +372 5802 4617.