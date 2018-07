Meie toidukaupade kett avas 5. juulil pärast remonti täielikult uuenenud poe Saku vallas Roobukal. Järgmine sama keti kauplus ehitatakse Vasalemma.

“Oleme rōōmsad, et saame Roobuka piirkonna elanikele pakkuda ostude tegemiseks nüüdisaegset väikepoodi,” ütles Meie ketti omava RR Lektuse juhatuse esimees Rein Reinvee. “Oleme Roobukal tegutsenud juba viis aastat ja senine väike pood oli ilmselgelt ajale jalgu jäänud.”

Uus pood on varasemast avaram. 440-ruutmeetrine müügipind võimaldab pakkuda oluliselt laiemat sortimenti. “Suudame pakkuda antud pinnal neli tuhat erinevat toodet. Ka saab öelda, et tänases infomaailmas valib kõik tooted Eesti rahvas. Sest väikepoe suurusest tulenevalt mahuvad lettidele vaid Eestis enimüüdavad kaubaartiklid,” ütles Reinvee.

Veerand sajandit

Rein Reinvee ütles Harju Elule, et toidukaupade kett on tänaseks tegutsenud 25 aastat. Esimesed poed avati Tapal ja alates avamisest on kett pidevalt laienenud. Praegu on üle Eesti (v.a. saared) kokku 67 kauplust. “Oleme orienteeritud kõigile meie piirkonnas elavatele inimestele ja läbisõitjatele. Väikepoe eelis on suurusest tulenev ostumugavus, sest kaubad saab kätte kiirelt ja soodsalt. Väikepoes on esindatud ka kõik enimmüüdavad kaubad, mistõttu ongi paljud avastanud, et esmaseks ostuks on mugavam ja soodsam kodu lähipood,” lisas Reinvee.

Harjumaale jõuti aastal 2009. Lisaks Roobukale on Meie keti kauplused avatud Ristil, Riisiperes, Lool, Kostiveres, Kuusalus, Aegviidus ja Loksal.

Järgmine Meie kauplus valmib Vasalemmas Haapsalu maantee ääres.

Kuidas jõudis RR Lektus Roobuka kaupluse uuendamiseni? “Kuna piirkond tundub atraktiivne, ostsime eelmiselt omanikult viis aastat tagasi olemasoleva väikepoe. Seejärel läbisime kõik planeeringuga seotud toimingud. Need võtsid aga oodatust kauem aega, ja seejärel kestis ehitus umbes 3-4 kuud,” ütles Reinvee.

Ehitasid ettevõtted Vot@Sun OÜ ja KK Grupp OÜ. Nemad rajavad ka järgmist uut Meie poodi Lääne-Harju vallas Vasalemma alevikus.

Kohalikud vajavad poodi

Kas maal ja väiksemates asulates on kauplusi piisavalt? Rein Reinvee arvates on maapiirkondades veel kohti, kuhu saab rajada uue poe. “Paljud on meiega ise ühendust võetud, et nad vajavad väikepoodi. Aga üldjoontes on ka siin omad suurused, millest alates on pood elujõuline,” selgitas ta.

Samuti pole sugugi läbi ka autokaupluste aeg. Rahvas lahkub maapiirkondadest ning mistõttu väga väikestes kohtades suletakse poode. “Seega tekib Eestis piirkondi, kus kohalikud omavalitsused on sunnitud autokauplusi toetama,” ütles ettevõtte juht.

Kiisal elav kodukoha aktivist Irja Tiri tunneb Roobuka kaupluse uuendamise üle rõõmu. “Käisin Meie Roobuka poes just esmaspäeval. Kaubavalik on huvitav ja vajalik, hoone ise meeldiv,” ütles Tiri. “Võib-olla oli mõnda kaupa vähe. Aga eks see on alguse asi”.

Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka kandis töötab lisaks Roobuka kauplusele veel A ja O. See asub Kiisa kultuurikeskuse-raamatukoguhoone kõrval. Lisaks töötab Kiisa vanas rahvamajas apteek.

Teised lähimad kauplused on Kohilas, Sakus ja Tõdval. Tiri sõnul tegutses kunagi varem kauplus ka Kurtnas. “Aga konkurents ja vaheldus on kindlasti vajalik. Ning siia kanti mahub kindlasti veel mõni müügikoht. Kurtnas vaevalt kauplus ellu jääb. Aga miks mitte ehitada see Kiisale, turu lähedusse,” arvas naine.