Harju-Risti küla servas asub isevärki kirbukas, selle nimi on Sõbra tuba. Seda peab EELK Risti kogudus, mille hingekarjaseks on õpetaja Annika Laats. Eriti lai valik on ses vanasse koolimajja peitunud “toas” rõivaid ja jalanõusid erinevas vanuses lastele.

Kirbuka ajalugu on kirju. Aastaid tagasi ostis kogudus küla vana, auväärse koolimaja unistusega rajada sinna kristlik hooldekodu kohalikele eakatele. Mitmekorruseline, vana ja väärikas hoone on suur ja avar. Paraku osutus plaan Päästeameti ja teiste ametkondade nõudmiste tõttu teostamatuks. Maja on sellegipoolest koguduse diakoonia ehk halastustöö keskuseks. Muuhulgas koliti hoone külapoolsesse serva Sõbra tuba. Varem küla keskel kitsastes ruumides tegutsenud taaskasutuskeskus koos teise ringi rõivaste, jalatsite, nõude, ehete ja kõikvõimalike muude aksessuaaridega.

Sõbra toa perenaine Maarika Jõesaar ja EELK Risti koguduse juhatuse liige Kaja Viisitamm kinnitavad, et erinevalt kasumiteenimise eesmärkidel peetavatest kirbukatest ei ole Sõbra toa mõte olnud kunagi suurt raha teenida. “1990ndatel aastatel saatsid meile erinevat riideabi Saksa ja Soome sõpruskogudused, aga praeguseks ajaks on välisabi praktiliselt lakanud ja nüüd on siin suuremalt jaolt kohalike inimeste ja möödasõitvate suvitajate toodud esemed,” rääkis Viisitamm. Sõbra tuba hoiavad avatuna ja korras kohalikud vabatahtlikud Helgi ja Ene. Alati on teretulnud ka uued abilised.

Sünnist surmani

Sõbra tuppa on oodatud kõik, kes peavad lugu keskkonnateadlikkust taaskasutusest ja üksteise aitamisest. “Kogenud kirbuka-kogemusega inimesed ütlevad, et meie juurest leiab ka väga korralike kaubamärkidega tootjate kvaliteetseid rõivaid. Nii mõnelgi riideesemel on veel sildidki küljes. Ja mida eriti tahaksin rõhutada, vaat, beebidele, väiksematele ja suuremale lastele leiab Sõbra toast küll ilusaid asju. Arvestades, kui palju maksavad uhiuued lasteriided ja seda, et pisikesed lapsed ei kanna neid ju naljalt täiesti “ära” ega katki, siis meie juurest saaks küll igas vanuses laps end vägagi ilusti riidesse,” soovitab Viisitamm vanematel Sõbra toast läbi astuda.

“Eks siin ole nii, et terve eluring on kaetud – sünnist surmani,” lisab Maarika. Kahes suures klassiruumis asuvas Sõbra toas on praegu valikus tuhandeid erinevaid rõivaid ja pisut vähem paare jalanõusid. Silma hakkavad teiste seas nii Gabori, Tamarise, Klementi, Mosaici, Lenne, Marks & Spencer kui Adidase kaubamärki kandvad rõivad ja jalanõud.

Kui silmapiiril on aga stiili- või kostüümipidu, siis peaks kindlasti tegema väljasõidu Harju-Ristile. Nimelt on Sõbra toas eraldi nurk ajastutruude riiete ja jalanõudega. “Oleme kõige paremini säilinud rariteedid välja sorteerinud ja neist eraldi sektsiooni tekitanud. Siin on tõepoolest täiesti autentseid esemeid ja rõivaid igast kümnendist. Igal juhul väga põnevad ja eristuvad leiud,” räägib Viisitamm.

Teenivad kogukonda

Kaja Viisitamme sõnul teenivad nad Sõbra toaga eeskätt kohalikku kogukonda. “Meie esmane eesmärk on aidata abivajajaid. See tähendab, et kui märkame või kuuleme, et meie vallas on keegi hädas, kuid pelgab võib-olla mingil põhjusel ise Sõbra tuppa tulla või abi paluda, siis paneme talle ise vajaminevad esemed kokku ja viime koju. Niimoodi oleme näiteks juba aastaid toetanud üht kohalikku vanemat meesterahvast. “Tema ei ole siin kunagi käinud, aga kui saame teada, et ta vajab mõnda rõivaeset, saadame selle talle. Samamoodi paneksin inimestele südamele, et juhul, kui märkate, et keegi teine naabritest või lähedastest vajab riideid, jalatseid või nõusid, aga ka muud majapidamises vajalikke esemeid, andke meile teada. Saame tõenäoliselt hädasolijat aidata. Selleks ju me Sõbra tuba peamegi, et ligimesele abi pakkuda,” rõhutab EELK Risti koguduse juhatuse liige.

Viisitamm loodaks suuremat entusiasmi ka kohaliku valla sotsiaaltöötajatelt, kes teavad kõige paremini abivajajaid. Samuti seda, millist toetust hädasolijad vajavad. “Kui sotsiaaltöötajad meie poole pöörduksid, oleksime kindlasti rõõmuga nõus nendega koostööd tegema,” lubab Viisitamm.

Kadri Paas

ajakirjanik