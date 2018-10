Paari viimase nädala jooksul on taas hakanud jõudsamalt levima väljapressimiskirjad.

Seda tüüpi väljapressimiskirjad on maailmas tuntud kui sextortion, mis on praegu üks kurjategijate põhilisi petuskeeme. Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) intsidentide käsitlemise osakond on viimase kahe nädala jooksul saanud iga päev teateid selliste kirjade kohta. Palume väljapressimiskirju eirata ning neile mitte vastata.

Kurjategijate eesmärk on hirmutada kirja saajat väitega, et neil on ligipääs ohvri IT-seadmetele ning ülevaade veebilehtedest, mida inimene on külastanud. Lisaks teatatakse, et ligipääs on ka veebikaamerale, millega on filmitud kirja saaja intiimseid olukordi, mis kindlasti ei tohiks avalikuks tulla. Selleks, et väljapressimiskiri oleks usutav ja tõsiseltvõetav, on kurjategijad kasutanud aastate jooksul lekkinud paroole ning lisanud kirjale ohvri kunagise parooli, e-posti aadressi või telefoninumbri. Suurem osa paroolidest, mida kurjategijad kasutavad, on lekkinud mitu aastat tagasi.

„Selliseid väljapressimiskirju tuleb ignoreerida. Kui teate, et kirjale lisatud parool on lekkinud või on endiselt kasutusel, siis soovitan selle kindlasti ära vahetada. Erinevates keskkondades tuleb kasutada erinevaid paroole ning vältida paroolide korduv- ja ristkasutust,“ ütles CERT-EE infoturbe ekspert Janno Arnek.

Veebilehel Have I Been Pwned https://haveibeenpwned.com saab kontrollida, millised e-posti aadressiga seotud paroolid võivad olla lekkinud.

Väljapressimiskirjad palutakse saata CERT-EE meiliaadressile cert@cert.ee.