1.juulist alustab Maardu, Viimsi ja Tallinna Vangla liinil reisijatevedu 30 uut bussi ning tihendatakse ka sõidugraafikuid.

“Liinihanke konkursi Põhja suunal võitis AS SEBE, kes 1. juulist alustab ka reisijatevedu kolmel liinil – Maardu, Viimsi ja Vangla,” kõneles Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse juhataja Vello Jõgisoo lähiajal toimuvatest suurematest muudatustest meie reisijateveos. Senine vedaja Temptrans AS ütles kommertsliinide teenindamise lepingu üles ja Maardu linn jäänuks transpordita.

“Ega reisijad nendel suundadel ka teenusepakkujaga rahul polnud – bussid hilinesid, vahel jäi mõni reis hoopis ära, rahulolematuseks oli põhjust,” räägib Vello Jõgisoo, kelle kinnitusel on nüüd Maardu suunal eraldi kaheksa liini ja Viimsi suunal kolm liini . Samuti üks Vangla liin, mis viib Soodevahe külla, uue vanglani.

“Põhja suunal hakkavad meil reisijaid teenindama nüüd 33 bussi, millest 30 on täiesti uued, kolm mõni aeg sõidus olnud. Tipptundidel on sõidus korraga 28 bussi, nii et on ka mõningane varu,” kinnitas AS SEBE tegevjuht Üllar Kaljuste. Tema sõnul alustab SEBE märksa suurema veomahuga kui seda tegi senine vedaja Temptrans, 1. juulist on käigus uued liinid, aga tihendatakse ka olemasolevaid liine.

Küsimusele, kust võtab AS SEBE bussijuhtide põua ajal korraga 30 uut bussijuhti, vastas Üllar Kaljuste: “Osa Temptransi juhte tuleb meile üle ja oleme juhte ka ise koolitanud. Kõik lubatud reisid saavad graafiku järgi tehtud.”