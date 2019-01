Ehkki vabariigi aastapäevani on veel tubli neli nädalat, anti juba täna teada, kes saavad presidendilt selle aasta teenetemärgid. Teiste seas tunnustati 51-aastast Kaberneeme küla elanikku Rait Killandit kui vabatahtliku päästeala edendajat.

Mis tunded Killandit valdasid, kui ta teisipäeva hommikul kuulis, et talle on antud Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk?

“Ikka väga uhke tunne. See tähendab seda, et vabariigi president on pidanud vajalikuks tunnustada vabatahtliku päästega tegelemist. See on väga oluline märk. See ei ole mitte ainult minu jaoks tähtis, see on kõigi Eesti üle 2000 vabatahtliku maapäästja ja 500 merepäästja jaoks tähtis. Meie tegevust pannakse tähele ja see läheb korda,” ütles Killandi Harju Elule.

“Ma olen Kaberneeme vabatahtlik päästja ja merepäästja, ma olen Kaberneeme vabatahtliku päästekomando pealik ja ma olen Eesti vabatahtlikke komandosid ühendava Päästeliidu nõukogu esimees. Ma olen neid asju teinud 18 aastat,” loetles mees oma saavutusi.

Killandi alustas meeskonna kokkupaneku ja varustuse hankimisega 2001. aastal MTÜ Kaberneeme Klubi sildi all. “See oli väga keeruline, sest ei olnud mingeid toetusfonde, meetmeid ega ka sponsoreid,” meenutas ta algusaegu.

MTÜ Kaberneeme Klubi ümber koondusid esmalt Rait Killandi, Priit Tamm, Jaan Sepp ja Toomas Sarap. “Abiks olid ka Paul Himma ja isegi Mart Siimann. Raimo Kägu aitas auto leidmisega,” muheles Killandi.

Esialgu kasutati 1987. aastal valmistatud KAZ-53 veoautot. Praegu on päästemasinateks 1973. ja 1974. aasta Volvo, millest üks on paakauto ja teine maastikukustutusauto.

Kaberneeme vabatahtliku päästekomando jaoks on välja koolitatud 17 inimest. Killandi sõnul on viimase 18 aastaga läbi viidud üle saja päästeoperatsiooni maal ja merel.

Eelmisel aasta aprillis valmis Kaberneeme vabatahtliku päästekomando uus depoohoone. Komando teise etapi ehitus jõuab lõpule käesoleva aasta kevadel. “Täna on üle Eesti umbes 140 vabatahtlikku päästekomandot, kellest 120 on ka Päästeliidu liikmed,” selgitas Killandi.

Tema jaoks on jaanuar olnud nii mõõna kui tõusu aeg. 21. jaanuaril kaotas Killandi töö Eesti Meedia telekanalite juhina. “Ega see ei ole kerge mitte kellegi jaoks. Kui eelmisel nädalal kippusid emotsioonide seierid punase poole peale, siis täna on jälle rohelise peal tagasi,” rääkis ta.

Uut põhitööd Killandi leidnud veel ei ole. “Ega need asjad nii kiiresti ei käi. Ma arvan, et võib-olla on mõistlik ka mõni kuu rahulikult ringi vaadata. Lihtsalt selleks, et see asi vajab settimist, aga kindlasti peab tunnistama, et Eesti Meedias töötamine mulle meeldis. Ma olen otsimas uusi ägedaid väljakutseid, millega edasi liikuda,” ütles ta.