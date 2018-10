Laine Randjärve loobumise järel Rae vallavolikogu esimehe kohast valiti 16. oktoobril uueks volikogu esimeheks Tõnis Kõiv, kes varem on töötanud Paide linnapeana, riigikogu liikmena ja Reformierakonna peasekretärina. Rae vallavolikogus, kus on 25 liiget, pälvis Kõiv hääletusel 14 liikme toetuse.

Tõnis Kõiv, kui perekond Kallas Hanno Pevkuri Reformierakonna juhi kohalt lahkuma survestas, kas teie arvates käitusid nad õiglaselt või tegid Pevkurile liiga?

Ma olen sellistele asjadele mõeldes püüdnud alati jätta isikliku arvamuse kõrvale, ja nagu olen öelnud enne, nii ütlen ka täna, et aeg annab arutust. Täna on sellest nii vähe veel möödas. See hetk saabub viie aasta pärast tänasest, kui me saame tegelikult hinnata, kas need otsused olid niipidi või naapidi õiged, kellele sellest kahju või kasu sündis. Ma olen liiga seotud olnud sellega, et isiklikku seisukohta avaldada.

Pevkuri kiiluvees lahkusite ka Teie Reformierakonna peasekretäri kohalt. Ühtlasi lubasite, et lahkute poliitikast.

Ei, ma ütlesin väga selgelt, et riigi tasemel poliitikat ma rohkem ei tee. Ütlesin ka oma lahkumisjärgses intervjuus, et riigikokku ma ei kandideeri ja seda ma ütlen ka täna – riigikokku ma ei kandideeri. Aga kohalik tasand, see on Rae vald, ma elan siin. See, mis Rae vallas toimub, minu kodu ümbruses, kaugemas ümbruses, see pakub mulle väga huvi.

Loomulikult ma tegelen sellega, eriti olukorras, kus valijad on andnud selge mandaadi, valinud mind volikokku alles aastakese tagasi. Isegi tänase istungi järgi võib hinnata, et see on vähem poliitika, rohkem kohaliku kogukonna asjade ajamine.

Mis tööd Te viimased pool aastat teinud olete?

Ma olen jurist. Ma töötasin enne Reformierakonna peasekretäriks saamist Youroffice’i kaubamärgi all toimetavas õigusbüroos. Ma töötan ka täna seal. Büroo asub Ülemiste City’s. Ma teen oma erialast juristitööd.

Kust ikkagi tuli idee kandideerida Rae vallavolikogu esimehe kohale?

Ilmselt andis osa sellest tõukest see, et kuu aega tagasi Reformierakonna nimekirjas Rae vallavolikokku valitud inimesed tegid ettepaneku, et me võiksime moodustada Reformierakonna fraktsiooni ja mind valida selle esimeheks. Pikem ja suurem arutelu tegelikult oligi fraktsiooni esimehe valikul. Volikogu esimehe kandidaadi väljaselgitamisel oli see arutelu isegi natuke lühem.

Teil on vallavolikogus 14 liikme toetus. Mida Te kavatsete sellele toetusele tuginedes järgmise kolme aasta jooksul ära teha?

Mina arvan, et see toetus on tegelikult laiem, sest et tavaliselt isiku valimisel on klassika, et opositsioon paneb oma kandidaadi, nii nagu nad seekord ka tegid. Vastaskandidaat kogus seitse häält. Toimus kohalolevate volikogu liikmete vahel selge jaotus, aga nii, nagu oli näha täna ülejäänud eelnõudest ja hääletamistest, siis see jaotus ei ole selline iga teise eelnõu puhul.

Pigem on ikkagi nii, et valdav enamus on poolt, mõni üksik kas siis on vastu või jätab lihtsalt hääletamata. Enamus küsimusi lahendatakse pigem konsensusega.

Järgmisel aastal Te riigikokku ei kandideeri. Aga siiski – mitut kohta Te prognoosite Reformierakonnale?

Ei prognoosi. Ma hoiangi seda joont, et kui ma riigikokku ei kandideeri, siis ei pea vajalikuks ega õigeks nendel teemadel, mis riigikogu valimisi puudutavad, sõna võtta.

Ühte asja ma ütlen. Mina toetan Mart Võrklaeva, Rae vallavanemat, kes soovib kandideerida riigikokku.