Raasiku vanas meiereis on juba viis aastat tegutsenud väike õlletehas. Aastatega on välja mõeldud ning tootmisse antud nii mõnigi uus märjukesesort. Ettevõte on pälvinud tunnustust nii mullu ka tänavu.

Õlletehasest ning selle uudistest rääkis Harju Elule tegevjuht Oxanna Bandura.

Kuidas tehasel praegu läheb?

Ikka hästi, sest viie tegutsemisaastaga oleme saanud tuntud kaubamärgiks Eesti lõpptarbijatele. Kuuleme iga päev ja igalt poolt, et pruulime kõige maitsvamat ja paremat õlut ning kalja Eestis.

Millised on õlle ja muude jookide sordid?

Me ei ole moodsad hipsterid, kes pruulivad kibedat ja haput, või kapsa ja nõialuudega õlut. Oleme klassikalised pruulijad, kes teevad hästi ja armastusega hää maitsega elavaid õllesid ja kodust kalja. Pruulime nendele, kes soovivad nautida. Meil on klassikalised heledad õlled Pilsner ja Lager, karamellimaitsega vaskne Märzen, Eestis ainulaadne meeõlu ning tumeda šokolaadi maitseline tume. Muidugi kõige parem Eestis on naturaalne kääritatud Kodune kali.

Oleme saanud ka mitmeid tunnustusi. 2018. aastal sai meie Pilsner tiitli “Parim väikepruulijate käsitööõlu Eestis” ja tänavu sai meie Tume sama tiitli.

Mida uut ja huvitavat pakute suveks?

Tänavu suvel on meil uus hitt ehk Medovuha. See on vürtsine õlu meega. See ei ole meeõlu, kuid ei ole ka mõdu. Oleme välja töötanud oma retsepti ja sellest tuli omapärane, vürtsine, magus kuldkollane jook, mille alkoholisisaldus on kuus protsenti. Eesti austusväärsete õllehindajate otsusel ja arvamusel sai jook nimeks “friigiõlu”.

Kas olete tootmist laiendanud ja uusi seadmeid soetanud?

Jah, eelmisel aastal saime PRIA Leader projektist väikese abi. Saime laiendada meie laagrikeldrit. Juurde sai soetatud kaks käärimistanki, kumbki mahuga 5000 liitrit. Ostsime ka automatiseeritud juhtimissüsteemi ja sellel aastal lisame juurde kaks tanki.

Miks tarbida just teie tehase toodangut, kui õllesorte on müügil kümneid ja kümneid?

Sest pruulime vaid seda, mis meeldib ja maitseb inimestele. Meil on elavad pastöriseerimata õlled ja naturaalse kääritamisega kali. Kasutame tootmiseks vaid hea kvaliteediga tooraineid ja Raasiku põhjaveeallika vett. Hetkel on tootmises tööl viis inimest, müügiosakonnas ja juhtkonnas on samuti viis inimest. Tootmises töötavad ainult kohalikud ja toredad Raasiku naised.

