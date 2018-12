Aivi Hiibus on Raasiku vallas nähtavalt toimetanud kümmekond aastat. Paljud seostavad temaga Arukülas tegutsevat Vildivillat ja sealset söögikohta. Kuid viimasel ajal on naine pühendunud kõikvõimalike vildist riideesemete valmistamisele.

Aivi Hiibus näitab Arukülas enda valmistatud riideid ning muudki käsitööd. “See on kõik minu jõululaada väljapanek, mille ma enda kodus olen valmistanud,” räägib naine. Ta lisab, et alustas Aruküla Vildivillaga seitse aastat tagasi. Tänaseks on naine villas tegutsemisest loobunud ja toimetab enda pisiettevõttega Pehmus.

“Toimetan kodus. Tunnen mõnu sellest, et saan kodus tööd teha ja tegutseda. Süda on rahul. Kahjuks ei mahu ma enda vildihunnikuga enam kööki ära, kuigi köök on suur,” ütleb Aivi Hiibus. “Igasugu töö pudru-mudru on palju. Otsingi praegu kohta, kus edaspidi tegutsema hakata.”

Kuni uut peavarju pole leitud, toimetab Hiibus endiselt kodus. Tema tooted on valmistatud Eestimaa lammaste villast. Täpsemalt hangib ta kõik vajaliku Põlvamaalt Süvahavva talu vabrikust. “Kohal ma seal ei käi, vill saadetakse Raasiku valda postiga,” seletab Hiibus.

Tema sõnul on Süvahavva Eesti vanim töötav villavabrik, mis asub koos muuseumiga Võhandu jõe ääres ürgorus. “Koht on ilus, villa aus,” jagab Hiibus kiitust.

Eesti oma parim

Meriinovilla Aivi Hiibus ei kasuta. “See on pärit Austraaliast ja Uus-Meremaalt. Aga kuidas neid loomi seal peetakse, on päris kole. Eestis on lammas justkui lemmikloom ja ma tean, et siin on nad hästi hoitud,” lisab Hiibus. Mingil juhul ei pea vill olema eesti maatõugu lamba oma. Väga hea on ka kihnu lamba vill. “Pehme ja väga tore,” lisab Hiibus.

Kui 4-5 kilo kraasvilla on Kagu-Eestist Raasiku valda jõudnud, siis alustab naine tegutsemist. Seda koos abilisega. “Lõikan riided kehasse. Pitsid, satsid ja muud lähevad ka peale,” ütleb Aivi Hiibus. Pitse ja satse ostab ta kauplusest, kapuutse hangib mitmetest taas- ja uuskasutustest.

Vildimood on meistri sõnul tavamoest veidi teistsugune. Ehk veidi 19. sajandi viktoriaanliku stiili moodi.

Praegu valmistab meister veste, jakke, kampsuneid, seelikuid, jooga- ja meditatsioonimatte ja villased kindaid. “Need on väga head ja soojapidavad. Vihmaga ei lähe kindad ka märjaks. Mulle meeldib vilt,” kiidab Aivi Hiibus. Varem on ta valmistanud ka mütse, susse ja kotte. Kõikidele riietusesemetele valmistab naine ise keraamilised nööbid. Ja nendel on sõna “Armastus!”. Jakil või vestil on ka koos nööbiga varutasku, sest neid kauplustest osta ei saa.

Hinnad on kõrged

Kuidas äri läheb ning kus Aivi Hiibus enda tooteid müüb? “Ei virise ega kurda. Alati võiks olla parem. Ega need ei ole kõige odavamad tooted ning kauplusekettidesse neid väga müügile ei võeta. Jakid maksavad veidi üle 400 euro, teised asjad 200-300 eurot,” vastab Hiibus. “Mütse olen teinud, aga enam ei tee. Olen ka susse ja kotte valmistanud, aga enam mitte.”

Kindlasti on Pehmuse riided müügis Rottermanni kvartalis, kaupluses Agan. Samuti kuulutab Facebookis, Instagramis ja üleilmsel käsitöö müügileheküljel.

“Viimati olin müümas mardilaadal. Suvel müüsin ka Kihnus, Saaremaal, Haapsalus, Viljandis ja Pärnus. Viimasel kahel hansalaadal,” lisab Hiibus.