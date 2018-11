Pyrocom kuulub kontserni Suomen Ilotulitus Oy ja alustas Eestis tegevust sellel, 2018. aastal. Suomen Ilotulitus Oy on aastast 1948 tegutsenud Põhja-Euroopa suurimate ilutulestiku- ja eriefektide valdkonnas tegutsevate ettevõtete hulka kuuluv firma. Pyrocomi kvaliteetsete teenuste abil teenindame meie kasvavat Balti riikide turuosa. Pakume kõrgel tasemel ilutulestikuetendusi ja pürotehnikateenuseid. Meie kogemused on täiesti omaette klassist ning meie teenused on äratanud vaimustust juba enam kui 30 riigis üle maailma. Peame oluliseks heal tasemel klienditeenindust ning igavesti meeldejääva lõpptulemuse pakkumist.

Meie peamine töövahend on tuli, element, mille kasutama õppimisest algab tsivilisatsiooni ajalugu ja see on juba midagi. Kasutame lisaks tulele digitehnikat, millega loome muusika ja ilutulestiku täiusliku harmoonia. Samal arvamusel on ka meie arvukad rahulolevad kliendid. Oleme juba eelnevad aastad pakkunud eestimaalastele elamusi, üks ja kindlasti kõige tuntum on Valgus Kõnnib Kadriorus. Lisaks oleme teinud ilusamaks palju erinevaid sündmusi, tähtpäevi, pulmi jne…

Rahvusvaheliselt tuntud pürotehnik ja disainer Sami Tammi on pakkumas meeldejäävaid ilutulestikke koos muusikaga nüüd ka siinpool lahte. Üle 23 aasta praktikat ja kogemusi maailma erinevates paikades võimaldab koos kaasaegse tehnikaga ja professionaalsete toodetega pakkuda täiesti uskumatuid emotsioone ja unustamatuid hetki.

Meie meeskond loob ja teostab, suudab ja disainib !

Emotsioon, kirg ja armastus kokku loovad luksusliku ilutulestiku ja see on meie tegemiste põhimõte!

