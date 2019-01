Viimsi vallas tegutseva ettevõte Puiduhake.com OÜ eesmärk on kasutada metsa, puitu ning puidujäätmeid nii, et neid ei oleks metsa all või teeservades vedelemas. Suurematest objektidest on puhastatud tulevaste kergliiiklusteede ja kinnisvara arenduste paigad, puhastatud ülesõidukohti ning kiriku ehitusplats.

Firmajuht Erkki Naabel selgitas, et Puiduhake loodi aastal 2011. Siis asutas varemgi metsa ja puiduga tegelenud mees tänase ettevõtte. Tööd antakse praegu viiele asjatundjale. “Häid spetsialiste on alati vähe. Ja kes hakkab juba tiibu kandma, see läheb peatselt Soome või Rootsi,” rääkis ta.

Nagu nimestki näha, tegeleb ettevõte puiduga, metsaga ning ka puidujäätmetega. Suur ja tähtis suund on kõikvõimalikud raied, sealhulgas ka raied eritingimustes – puud mis asuvad raudtee või maantee ääres, aedade, valgustite ning elektriliinide kõrval.

Samuti puhastatakse kinnisvaraarenduste tarvis krundte, kraave, teeääreid kas metsast või võsast. Lisaks tehakse ka kõikvõimalikku hooldus- ning harvendusraiet. “Paljud inimesed ei tea või ei saagi aru, et metsa tuleb korrastada ja hooldada, puud vajavad ruumi kasvamiseks. Mahavõetud puit tuleb alati ära koristada, mitte jätta vedelema, metsaalused peaksid olema korras, et silmal ilus vaadata,“ lausus Erkki Naabel.

Võsa vohab, kraavid umbes

Oluline on ka kraavide, kergliiklusteede ning metsasihtide hooldus. “Vaata seda kraavi. Selle serv on võsa ja puid täis. Tegelikult peab poolteist meetrit servast olema hooldatud,” rääkis Naabel Viimsis.

Kui mets ja võsa kraaviservas vohavad, siis ajavad lehed, oksad ja ümberkukkunud tüved kraavid-truubid umbe. Nende taha tekivad omakorda väikesed paisjärved, mis ajavad metsaaluse niiskeks ja lõpuks ka puidu pehkima.

Kraavide ja ojade kaldad saab võsast puhtaks lõikuri abiga.

Ettevõtte põhimõte kliendile on “võtmed kätte”. Ehk krundilt või teeservast võetakse puud maha, juuritakse kännud ja puhastatakse kogu krunt ning raidmed veetakse minema. Kahjuks juhtub mõnikord nii, et kännud viiakse kas prügimäele või jäetakse samasse vedelema. Äravedamata kändude riidad aga riivavad silma ja ega pole keskkonnasõbralikud. Naabli väitel sündis nii nende puidukäitluse plats, sest tundus ebanormaalne puitressurssi prügimäele raha eest vedada.

Platsile veetakse väljajuuritud kännud, kus neid kuivatakse, puhastatakse kividest ja mullast ning seejärel hakitakse. Samasse kogumispunkti saab vedada ka lammutuspuidu jäägid, puitaluseid ning puitpakendid – ühesõnaga kõike, mis on puidust. Jäägid sorteeritakse, võetakse välja metall ning puit peenestatakse.

“Puiduhake läheb katlamajadele küttesse, terviseradadele, peenardesse multsiks. Varem me puidujäätmeid ümber ei töödelnud, vaid kasutasime teiste firmade abi. Aga iga tonni pealt tuli lisaraha maksta ning seepärast hakkasime ise toimetama,” rääkis Naabel. “Enam ei pea kliendid jääke kas metsa alla, teeservadesse või vanadesse karjääridesse vedama.”

Arenduste krundid

“Kahjuks on ka sellised ebapädevaid raadajaid, kes tööde käigus jätavad kännud teeserva vedelema, lisaks lõikavad näiteks kergliiklusteede kõrvale jäävate puude juured läbi. Vale tegutsemine aga hävitab alles jäävad puud,” ütles Naabel.

Seepärast võib tihti näha pilti, kus kõnni- ja kergliiklusteede servades on puude esimene rida kuivanud. “Et seda ei juhtuks, tuleks tööd korralikult planeerida ning looduses üle vaadata enne seda, kui kopp maha lüüakse,” ütles Naabel.

Firma tegeleb ka metsa hoolduse ning võsaraiega. Naabel ütles, et hooldatud mets on see, kus võsa ning vanad, haiged puud on välja raiutud. Ning lehtpuude vahelt näeks ka talvel valge ilmaga läbi. Vaadet ei tohi varjata tihe rägastik. “Mets peab ikka läbi ka paistma,” kinnitas firmajuht.

Millised on Puiduhake.com suurimad tööd ning ettevõtmised? Naabel seletas, et tegevust on olnud üle Eesti. Viimased ajal on põhiliselt toimetatud Harjumaal ehk pealinna läheduses, 40–50 kilomeetri raadiuses.

“Viimsi vallas valmistame praegu ette kergliiklustee alust Reinu teel. See ühendab Rohuneeme ja Randvere teed ehk Leppneeme ja Haabneeme asulat,” rääkis Naabel.

Raasiku vallas Arukülas puhastatakse praegu ala raudtee ja Tamme tänava vahel. Seal algab lähiajal uus kinnisvaraarendus. Toimetatud on ka Kiiul, Kuusalus, Sakus , Keilas, Lohusalus ja Tabasalus.

“Naabrite juures Maardus oleme puhastanud teeservi, raudteetrassi, ülesõite ja Kroodi oja kaldaid. Saha-Loo tee serv on korrastatud. Lasnamäel sai kogu õigeusu kiriku krunt ja ümbrus puhastatud. Samuti puhastasime naabruses asuv tulevase haigla plats,” tõi Naabel näiteid.

Puidujääkide purustamine hakkepuiduks.

TEAVE: Iga kinnistu on oma peremehe nägu!

• Kutsuge Puiduhake.com OÜ appi oma metsi korrastama-majandama ning korraldama, tasuda saab väheväärtusliku puiduga, suuri kulutusi ei pea kartma.

• Kui puul on ruumi kasvada, kasvatab aastas diameetrit ca 1 cm, 10 aastaga 10 cm, kodanikud pange oma metsad omale tulu teenima.

• Kurb on näha teeäärtes mädanevaid metsi, mis ülekasvand võsa täis ja mädanevad, metsa juurdekasvul pole seal mingit võimalust.