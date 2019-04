Kinnisvaraturu jätkuv aktiivsus, mida tingib nii nõudlus, kui ka laenuraha kättesaadavus meelitavad kinnisvara arendama neid, kel puudub vastav kompetents. Samuti neid, kelle jaoks pole arendus põhitegevus. Mida peaks arendaja teadma, et projekt edukaks osutuks? Edukad on need projektid, mis äratavad usaldusväärsust ning on läbimõeldud. Asukohast, kui põhilisest kinnisvarareeglist sõltub palju. Kuid kogemus on näidanud, et ostjad on valmis taandama oma nõudmist asukoha suhtes, kui projekt pole lahenduste poolest hea või kui hinna-kvaliteedi suhe pole paigas.

Arukas lähenemine arendusprojektile algab konsultatsioonist maakleriga, kes suhtleb igapäevaselt paljude ostjatega ja annab arendajale nõu millise toote järgi on nõudlust, ning millise hinnaga seda müüa saaks. Kas ehitada nelja- või viietoalisi rida- ja paariselamuid, mis on optimaalne üldpind. Milline planeering on loogiline ja müüdav . Maakler valdab infot, mis on tänapäeva nõudmised. Projekteerimise faasis kaasatud maakler oskab nõustada milline arhitekti pakutud lahendustest on kindlam valik, sest määravaks osutuvad nii arhitektuurne vorm kui ka fassaadi viimistlus. Erksakollane fassaad võib arhitektile tunduda kena ja julge, kuid ostjad eelistavad mahedaid ja neutraalseid toone ja projekti müügi takistuseks võib osutuda just liiga ekstravagantne välisviimistlus.

Näeme igapäevatöös, et edukad on terviklikud lahendused. Terviklikkus tähendab objekti kasutuselevõtu võimalust ilma liigsete investeeringuteta, st kinnistu on piiratud aiaga, parkimisala kiviga sillutatud ja muru külvatud. Kui arendaja istutab heki ja paigaldab köögimööbli, siis need on lisaväärtused, mis kiirendavad müügiprotsessi. Kartus otsustada ostja eest siseviimistluse valikuid on põhjendamatu, neutraalsed lahendused on alati kindlad, ning abiks on nii maakleri kogemused kui ka siseviimistlussalongide konsultantide nõuanded.

Iseseisvalt ehituspoe valikutest kokkupandud pakett võib osutuda vanamoodsaks ja hakkab takistama müüki sest ostja arvutab ümbertegemiseks kuluvat raha.

Kokkuvõtteks saab öelda, et tänane ostja on ülimalt teadlik ja valiv, ta eelistab loogilist ruumiplaani, maitsekat sise- ja välisviimistlust ning kvaliteetset teostust. Täna kaasab ostja ostuprotsessi ehitusspetsialisti, kes soovib tutvuda ehitusliku dokumentatsiooniga, kaetud tööde aktidega, fotodega, mis näitavad ehituse erinevaid etappe -arendaja huvides on hoolas dokumenteerimine, mis loob müügile usaldusväärse fooni, ning mis on eriti oluline tundmatu arendaja jaoks.

Kogemust ja nõuandeid jagas MP Kinnisvara Müügikorralduse OÜ uusarenduste maakler Alar Pruul.