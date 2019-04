Lennart Meri stipendiumi pälvis Tartu Ülikooli (TÜ) romanistika eriala bakalaureuseõppe üliõpilane Doris Kristina Raave.

Stipendium anti Mart Meri ja Viimsi vallavanem Laine Randjärve poolt üle 29. märtsi õhtul toimunud Lennart Meri mälestuskontserdil Püha Jaakobi kirikus.

Lennart Meri nimelist stipendiumi on välja antud alates 2012. aastast ning selle eesmärk on jäädvustada Eesti presidendi, kirjaniku ja Viimsi valla aukodaniku president Meri pärandit. Lennart Meri stipendium, mille suurus on kuni 3200 eurot, antakse välja kõrgkooli üliõpilasele või magistrikraadi omandanud noorele, kes on pärit Viimsist või muul moel Viimsiga seotud ja teinud või tegemas uurimistööd humanitaarvaldkonnas.

Enne stipendiumi kätteandmist meenutas taastatud Eesti vabariigi esimest riigipead vabariigi president Kersti Kaljulaid. Tunnise kontserdi andsid Eesti filharmoonia kammerkoor ning Tallinna kammerorkester Tõnu Kaljuste juhatusel Rannarahva muuseumis avati Peeter Langovitsi näitus “Kohtumised Lennart Meriga”.

Doris Kristina Raave lühiintervjuu Harju Elule:

Millised on teemad, millega tegelete?

Tegelen keelte õpetamisega ning nende õppimise uurimisega. Olen eriti huvitatud psühholingvistikast, mis uurib ühtlasi ka seda protsessi, mille kaudu inimene keelt omandab.

Kas Lennart Meri stipendiumi saamine oli Teile üllatus?

Kindlasti oli. Kahtlemata kandideerisid stipendiumile mitmed uurimustööd. Oli meeldiv üllatus, et minu tööd kõige väljapaistvamaks peeti.

Kellele oleksite ise stipendiumi andnud?

Kuna minu unistus on aidata teha järk-järgult veelgi paremaks meie haridussüsteemi, toetaksin ise töid, mis sellele eesmärgile kaasa aitavad.

Mida on praegu õppida Lennart Meri öeldust ja kirjutatust?

Olles ise tegev hariduses, leian, et meil tasuks endale pidevalt meelde tuletada näiteks Lennart Meri üleskutset kõnes algava kooliaasta puhul 2001. aastal, kus president rõhutas, et uudishimu peaks olema meie igapäevaseks varjuks. Ning et muutuvas maailmas tuleb käia sellega koos või isegi veidi kiiremini, kui maailm ise.