Prangli saarevanem Terje Lilleoks on peaministrile ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile saatnud kaks pöördumist, et leida lahendus Prangli saart mandriga ühendava laevaliini probleemile. Siiani pole riigi poolt midagi välja pakutud ning laevaühendus mandriga on endiselt kaootiline, sest liinikonkursi kaotanud AS Kihnu Veeteed on viimase hankekonkursi tulemuse kohtus vaidlustanud.

“Prangli saare liiklus on olnud häiritud vahelduva eduga kogu käesoleva aasta.

Talvel oli kolme nädala jooksul pidevalt tõrkeid seoses jääoludega, inimesed jäid n-ö

mandrile lõksu ja vastupidi. Häiritud oli kaubavedu,” teatas Lilleoks. “ Oleme kogukonnas

korduvalt üritanud mõista, kas murekohaks on Wrangö laev või seda opereeriv

ettevõte.”

Külavanem tõi näiteks 24. septembri, mil liinilaev Wrangö viidi kolmeks nädalaks korralisse dokki, kust laev pidi remonditult liinile naasma 15. oktoobril. “ Alustuseks venis remondiaeg algse kolme nädala asemel kaks kuud pikemaks, Wrangö saabus dokist tagasi alles eelmisel nädalal. Selletõttu on tegemata jäänud saarele elutähtsad veosed, mis on meile talve üleelamiseks hädavajalikud – tankla on kütusest tühi, elektrijaamas jätkub kütet vaid paariks nädalaks, poodi on toomata suuremahulised talvevarud, rääkimata elanike planeeritud kaubaveost,” selgitas Lilleoks karmi olukorda.

“Praegune olukord oleks naeruväärne, kui see ei oleks saareelanikele lausa traagiline –

kuni hanke kaotaja AS Kihnu Veeteed jageleb liinilepingu üle, kannatab Prangli saare rahvas. Jõulud on tulemas, kuidas teile meeldiks, kui peaksite need veetma ilma elektrita? Ilma korralikult varustamata poeta? Ootan viivitamatut terve mõistuse võitu, et lõppeks käesolev naeruväärne olukord,” ütles külavanem.

“Isegi on halb, et n-ö saare jaoks ehitatud laev ei vasta meie merelistele oludele, aga et ta lihtsalt seisab, sest eelmised viis aastat saarerahvast teenindanud ettevõte ei suuda kaotusega leppida, on kuritegelik sigadus. Keegi peab võtma vastutuse ja kannatama ei pea mitte saareelanikud. Nii et palun, tegutsege! Wrangö peab naasma viivitamatult liinile!” kirjutas Lilleoks pöördumises.