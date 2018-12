Viive ja Tiiu valivad aianduse-mesinduse kaupluses kaarte. “Võtsin müüki postikaupa, et ei peaks seda kaugemalt ostma,” ütleb Viive. Tiiu ütleb, et tema arvutit ei tunne.

Novembril esimesest päevast on suletud Turba aleviku postkontor. Kuni selle ajani sai Omniva kontoris tasuda arveid, osta kõike vajalikku ning saata ja võtta vastu pakke. Peaaegu poolteist kuud on majal aga uksed kinni. Soovija peab ise vaatama, kus ja kelle abiga saab enda makseid ja kulusid tasuda.

Üks koht, kuhu abisaamiseks pöördutakse, et Haapsalu maantee lähedal asuv aianduse-mesinduse seltsi väike kauplus. Sealne eestvedaja ning müüja Viive Suursalu ütleb, et postkontori sulgemist oli ette aimata.

“Sealt ei saanud juba mitu aastat võtta välja pensione ja toetusi. Neid hakati tellimise peale koju kandma. Võimalus tasuda arveid esialgu jäi,” räägib Suursalu. Tema sõnul maksid kontoris nii eramute kui ka korterite elanikud. Suursalu hinnangul võis sellise võimaluse kasutajaid olla kuni sadakond.

“Vesi, elekter, üür ja muud teenused. Praegu on lähim postkontor Nissis,” ütleb Suursalu. Sinna on aga Turbast veidi üle kuue kilomeetri. Nissis asub ka Swedbanki automaat.

Loomulikult on alati võimalik tasuda arveid internetis või nutitelefonis. “Tean neid, kellel on netipank. Aga ta ei oska seda kasutada. Mõnel pensionäril ei ole arvutit ega nutitelefoni,” laiutab naine käsi. Teadaolevalt puudub nii mõnelgi pangarve, sest inimesed arveldavad sularahas.

Elu sureb välja?

Kas ja kuidas Viive Suursalu kohalikke aitab? “Kui arvuti on tööl kaasas, siis teen siin ülekandeid. Kaupluse makseterminaliga ülekandeid ma ei tee, sest see läheb kalliks,” seletab Suursalu. Lisaks käiakse maksmas raamatukogus, kultuurimajas, laste või heade tuttavate juures.

Suursalu ütleb ka seda, et korteriühistud ja seltsid pakkusid Omnivale võimalust avada Turbas postipunkt. Seda ei õnnestunud aga teha.

Kauplusse tulnud Tiiu valib pühadekaarte. Lisaks on müügil kingitused, margid ja ümbrikud. Naine tunnistab, et ei tunne tööd arvutiga. “Arvete maksmiseks käin kas Nissis või Ristil. Seal on postkontorid. Pension tuleb arvele. Mõnikord tasun ka siin alevikus,” ütleb Tiiu.

Koos Viive Suursaluga leiavad nad, et Omniva pole aleviku ja selle ümbruse rahvast päris ära unustanud. Kaupluse juures on üleval pakiautomaat. Kahjuks ei saa sellega arveid tasuda või sularaha välja võtta. “Eks see on üks maaelu väljasuretamine,” arvab Suursalu toimuvast.

Lehetu külaseltsi juhtiv Elvi Urgas ütleb, et paljud kohalikud ning ka Turba elanikud tasuvad makseid läbi korteriühistute. “Mina kogun ka raha. Mõnel pensionäril ei olegi arvet ja nemad tasuvadki ühistus,” ütleb Urgas. “Eks raske on. Aga õnneks on ka aitajaid, kes toovad abivajajad Nissi raha välja võtma ning seejärel ühistusse tasuma.”

Telli postiljon ja õpi arvutit

Kuidas kohalikke aidata saab? Saue vallavalitsuse liige, endine Nissi vallavanem Peedo Kessel ütleb, et abi saab raamatukogu kaudu. Seal on avalik internetipunkt ja vajadusel võib küsida tuge raamatukoguhoidjalt.

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaivi sõnul saab arveid maksta oma kodust kirjakandja vahendusel. Kojukutsumine on tasuta ning maksta tuleb vaid teenuste eest . “Kirjakandjat on võimalik tellida Omniva infotelefonilt 661 6616 või kirjutades aadressil info@omniva.ee. Kirjakandja tuleb inimese juurde hiljemalt kolme tööpäeva jooksu. Üldiselt aga juba järgmisel päeval,” selgitab Kaiv.

Kirjakandja kaudu saab saata või vastu võtta kirja või pakki, maksta arveid ning osta postmarke. “Maksete tegemiseks täidab klient avalduse, kus ta märgib makse sooritamiseks kõik vajaliku info ning esitab isikut tõendava dokumendi. Seega sobivad nii Swebanki maksed kui ka SEB maksed,” ütleb Kaiv.

“Et mitte tegelda iga kuu samade arvete maksmisega, on võimalik sõlmida pangaga püsi- või otsekorraldusleping, mis on tasuta, või külastada SEB kontorit, et oma netipanga kasutamisoskusi värskendada,” kinnitab SEB Panga kommunikatsioonijuht Julia Piilmann. Nutiakadeemia pakub raamatukogudes üle Eesti digioskuste koolitust. Swedbanki sularahaautomaatides (ka Nissi automaadis) saab teha makseid. Turba alevikku automaati paigaldada pangal plaani pole.