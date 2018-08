Tänavu veebruaris selgus, et Eesti idapiiri väljaehitamine läheb seni plaanitust kaks ja pool korda kallimaks. Piirile pea tuhat piiriposti valmistanud Kiili ettevõte Efekt AS on aga oma töö juba teinud ning neid kerkinud maksumus ei puuduta.

Efekt AS võitis Eesti idapiiri piiripostide riigihanke juba 2015. aasta suvel ning samal aastal tehti esialgu lepingus olnud 760 posti ka valmis. Hiljem tellis siseministeerium poste juurde, kuid ka need on juba ammu valmis tehtud ja üle antud.

Efekt ASi juhatuse esimees Heiki Mikomägi ütles Harju Elule, et nende osa idapiiri väljaehitamisest, mis hinnangute järgi läheb aastaks 2026, kui piir peab valmis olema, maksma u 250 miljonit eurot, on väga marginaalne. Umbes 0,1 %. „Miljonid jäävad meist ikka väga kaugele,“ märkis ta.

Garantii 15 aastat

Mikomägi sõnul tehti poste pool aastat, tempoga kümme posti päevas, lisaks vormide valmistamine. 13 üleantud posti tuli välja vahetada, sest need olid mingi veaga. „Kolleegid käisid neid poste vahetamas, tassides neid piiril seljas. Tegelikult polnud neil „praakpostidel“ häda midagi, seal võsa vahel oli mõni kriips-kraaps peal või väike muljumine,“ rääkis Mikomägi, kelle sõnul tehti postid klaasplastist, mis on materjalina väga vastupidav. Ainukeseks probleemiks võib osutuda määrdumine, mistõttu Efekti mehed soovitasidki ministeeriumile postid vahatada.

Hankelepingus oli ka kirjas, et ministeerium soovis postidele garantiid 15 aastaks. Nii pikk garantiiaeg pole tavaline, kuid Efekt AS is ollakse veendunud, et nii kaua postid kindlasti vastu ka peavad.

Edasi Läti piirile

Kuivõrd Eesti idapiiri postide tootmisega saadi Efekt ASis korralikult hakkama, on huvi tekkinud ka mujalt. „Meiega võttis ühendust üks Läti firma, kes võitis sealse riigihanke ja uurib, kas meie tehases on võimalik ka nende postid toota. Tegime neile hinnapakkumise, järgmisel nädalal tulevad nad siia. Eks näe, aga loodame, et läheb kaubaks,“ rääkis Mikomägi.

Üllatusena võib mõjuda see, et neid poste tahetakse paigutada Eesti-Läti piirile, kus tegelikult korralist piiriületuskontrolli ei toimu. „Paarikilomeetrise vahega märgitakse piir postidega maha,“ teadis Mikomägi öelda.

Hoopis huvipakkuvam hange aga seisab Lätis alles ees, sest seal hakatakse samuti idapiiri välja ehitama. „Võimalusel tahame selle lätlaste tellimuse hästi ära teha, siis saame äkki ka idapiiri jaoks poste teha. See oleks huvitav,“ märkis Mikomägi.