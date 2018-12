Eakate kodude kett Pihlakodu alustas Tabasalus uue kaasaegse eakate kodu rajamist, millega leeveneb oluliselt tänane hoolduskohtade puudus Harjumaal.

Pihlakodu juhi Igor Pihela kinnitusel luuakse Harku valda väärikas 200-kohaline eakate kodu. “Kuna elukohajärgsetest hoolduskohtadest on Harjumaal tuline puudus, on paljud siinsed eakad täna laiali hooldekodudes üle Eesti,” selgitas Pihela ja lisas, et ehitustööd Tabasalus Klooga mnt ääres on alanud ning uue eakate kodu valmimine on planeeritud järgmise aasta septembrisse.

Pihela sõnul on eesmärk luua kohaliku kogukonna eakate jaoks omamoodi tõmbekeskus, kuna Tabasalu Pihlakodu juurde planeeritav päevakeskus on avatud ka eakatele, kes soovivad külastada kompleksi ainult päevasel ajal ning saada osa hoones toimuvatest üritustest ja ühistegemistest. “Soovime viia sotsiaalhoolekande kvaliteedi Eestis uuele tasemele ja anda eakate kodule senisest hoopis erinev tähendus,” märkis Pihela.

Hooldajate ja tervishoiutöötajatega Tabasalu Pihlakodusse tulevad kaasaegselt sisustatud avarad eluruumid, lai teenustevalik, oma köök, raamatukogu, saun, soolakamber, massaaži- ja muud protseduuriruumid, aga ka avar ruum kontsertide ja ürituste korraldamiseks.

“Kui registreerimist järgmisel sügisel valmivasse Tabasalu Pihlakodusse alustame suvel, siis hetkel on veel vabu kohti meie hiljuti avatud Tallinna moodsas eakate kodus Nõmme mändide all,” lisas Pihela.

Tabasalu Pihlakodu avamise järel on ettevõttel eri Eesti paigus järgmisest sügisest hoolduskohti ligi 500 eakale. Senised suurimad Pihlakodud on 120-kohaline Tapa ning 100-kohaline eakate kodu Tallinnas Nõmmel. Pihlakodude ketti arendab Viru Haigla AS.