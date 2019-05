Nordecon AS ja Peetri Keskuse arendaja Compakt kinnisvara pidasid Peetri alevikus spordi- ja vabaajakeskuse sarikapidu. Sarikapärja tõid reedel, 17. mail alla Rae abivallavanem Priit Põldmäe ja Compakt Kinnisvara juht Maik Teiv.

“Elanikke on Peetris ja siin lähedal tuhandeid: on loomulik, et ei inimesed ei pea oma vaba aega minema sisustama Tallinna – sõitma perearsti või lihtsamate igapäevateenuste vajaduste rahuldamiseks pealinna. Erasektori ja valla koostöös saame me juba enne aasta lõppu uue kogukonnakeskuse, mis rahuldab kiiresti kasvava Peetri aleviku inimeste olulisemad vajadused,” sõnas Rae abivallavanem Priit Põldmäe.

“Kohalikele inimestele on väga oluline, et ühte kohta oleks koondatud igapäevased teenused: saab lisaks kaupade ja teenuste soetamisele tegeleda nii spordi kui huvialadega. Kodulähedased võimalused aitavad hoida kokku aega ja kütust ning vähendada liikluskoormust,“ rääkis sarikapeol Compakt Kinnisvara juht Maik Teiv.

“Kaubanduspindade rentnikke tahaksin tunnustada selle eest, et keegi neist ei võta Peetri keskust kui suvalist uut äripinda, vaid kõik mõeldakse läbi ja keskkond luuakse just Peetri kogukonna jaoks.”

“Kui linnalähedases asulas elab juba nii palju inimesi nagu siin, siis peab piirkond lisaks ilusatele elukohtadele pakkuma ka võimalusi kogukonnal koos käia nii vaba aja veetmiseks kui ka vajalike kaupade ja teenuste soetamiseks. Peetri keskus on nii mitmefunktsiooniline, et sellest saab kindlasti elav ja uuenduslik keskus kõikidele ümbruskonna inimestele,” sõnas Nordecon ASi juhatuse esimees Gerd Müller.

Keskuses hakkavad tööle lisaks kaubandusele ka Rae valla noortekeskus, laulustuudio, lastestuudio, tennisekool, logopeed, perearst, hambaravi, apteek, ilusalong, spordisaal, äripinnad. Samuti hakkab keskuse kaupluses ja kohvikus puhast kodumaist toitu pakkuma COOP-i Konsum ja kohvik.

Peetri Keskuse Peetri alevikus aadressil Küti tee 4 projekteeris Sirkel ja Mall, ehitab AS Nordecon, arendab Compakt Kinnisvara. Hoone saab olema kahekorruseline ning selle ehitusalune pind on 5495,5 m/2. 10,2 meetri kõrguse hoone suletud netopinnaks on 8182,0 m/2. Keskus avatakse 2019. aasta lõpus.

(Harju Elu)