Taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid valisid eelmise aasta keeleteoks õigekeelsussõnaraamatu väljaandmise. Rahvaauhinna pälvisid vihikud „Iga päev on seiklus“, kuhu Peetri lasteaia-põhikooli 4.e klassi õpilased kirjutavad igapäevaselt enda jaoks olulistest sündmustest, õnnestumistest ja muredest.

“Igapäevaselt käsikirjas täidetavad vihikud on suurepärane vahend, mille abil tõsta nutiajastu laste seas eesti keele tuntust ja soodustada eesti keele õppimist ning kasutamist. “Iga päev on seiklus” vihik on õpetaja Helen Pullineni tänane panus õpetajana, et eesti keel püsiks ja oleks väärtustatud,” märkisid hindajad.

“Tegelikult on lapsed igapäevaselt vihikuid täitnud juba pea kolm aastat ja nende jaoks pole probleemi ühest tavalisest päevast mitu lehekülge kirjutada. Nad teavad, et nende mõtted on olulised. Nad teavad, et iga päev on seiklus. Mõtleme korraks, kui paljudel meist on algklasside ajast keskmiselt üle kümne vihiku igapäevaseid tegemisi täis kirjutatud? Kui paljud meist teavad, missugused olid meie päevad? Kui paljud meist mäletavad, mida tegime või mõtlesime teises klassis 10. oktoobril? Või kolmandas klassis ema sünnipäeval? Meile jäävad meelde suured sündmused, aga oluline on märgata, et iga päev juhtub midagi ja kõikide suurte kivide vahele mahub palju väikseid kive,” kirjutas õpetaja Helen Pullinen ettevõtmise tutvustuseks kooli kodulehel.

“Ega tunnustus polegi veel kohale jõudnud. Minule ja õpilastele on see kõik viimase kolme aasta tavaline elu,” ütles õpetaja emakeelepäeval Harju Elule. “Aga tunnustus on eriline ja tore.”

Keda Helen Pullinen oleks ise rahvauhinna väärilise keeleteona välja valinud? “Eesti laste õpetamine ning kirjandusvõistlus Soomes või eesti keele õpik “K nagu Kihnu”,” ütles õpetaja.