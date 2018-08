Veidi rohkem kui 5000 elanikuga Peetri alevik Rae vallas saab järgmise aasta lõpuks suure keskuse. Selle rohkem kui 8100 ruutmeetril asuvad kaubanduspinnad, spordisaalid, perearstikeskus ja vaba aja ruumid.

Peetri keskust arendab Tuule Gruppi kuuluv Compakt Kinnisvara ja ehitab Nordecon. Lepingu järgi valmib aleviku spordi ja vabaajakeskus järgmise aasta lõpuks. Keskuse ehitust rahastab LHV pank ja investeeingute maht on 8 miljonit eurot. Üks tähtsamaid rentnikke on Võru tarbijate ühistu.

Keskusehoonel on kaks korrust ning selle ehitusalune pind 5495,5 ruutmeetrit. 10,2 meetri kõrguse hoone suletud netopind on 8182 ruutmeetrit ja keskuse juurde valmib 109 kohaga parkla.

Suure tulevikuga koht

Keskuse arendaja, Compakt Kinnisvara juhatuse liige Maik Teivi ütles, et elanikud eelistavad teha oma igapäevased toimingud kodule võimalikult lähedal paiknevates asumi- ja alevikeskustes.

“Compakt Kinnisvara soetas esimesed kinnistud Peetrisse üle kümne aasta tagasi. Siis võis juba näha, milline tulevik piirkonnal on,” selgitas Teiv. Küti tee kinnistud asuvad Peetri aleviku keskuses ning sinna uus rajatis kerkibki. “Idee tekkis juba 5-6 aastat tagasi ja aastatega kujunes selliseks, mida täna ehitama hakkame. Varem oleme arendanud rohkem elukondliku kinnisvara,” ütles mees.

Tulevase äri- ja vabaaja keskuse sisevaade.

Ehitus algab Teivi sõnul augusti lõpus ning põhiprojekti koostamine on praegu lõpusirgel. Projekteeris ettevõte Sirkel ja Mall ning kogu keskus valmib 2019. aasta detsembris.

Vaba pinda vähe

Üks tähtsamaid rentnikke on Võru tarbijate ühistu. “Suuremad rentnikud on veel Fredi Vöörmanni tennisekeskus ning Hambahaldjas ehk hambaravi ja perearstikeskuse kabinetid,” lisas Maik Teiv. Tema kinnitusel on Peetri keskuse pindadest on broneeritud 90 protsenti. “Huvilistel tasub kindlasti küsida, sest ruumi on veel näiteks iluteenuste pakkujatele,” lisas Teiv

Ehitajafirma ehk Nordecon ASi juhatuse liige Ando Voogma rääkis, et Peetri spordi- ja vabaajakeskuse projekt on funktsionaalne. “Kuna tellija tahab ühte hoonesse koondada väga mitmeid erinevaid asutusi, on selline projekt meie jaoks ühest küljest keerukas, aga teisalt väga põnev väljakutse. Hoone kõik osad ehk kaubanduspinnad, tenniseväljakud ja teised spordisaalid, ilusalongid ja muu peavad toimima talituslikult ning omavahel põimuma,“ ütles Ando Voogma. “Lisaks keskusele ehitame lõpuni välja ka Küti tee lõigu Vana-Tartu maanteeni, millel saab turvaliselt liikuda nii jalgsi- kui ka mootorsõidukiga,” lubas ta.

ARVAMUS

Kaia Roots

Peetri elanik

Jutud sellise keskuse rajamisest on käinud juba mitu aastat ja eks ootused on kõrgeks aetud. Ilmselt on loomulik, et kui ühes piirkonnas elab mitu tuhat inimest, tekib sinna ka erinevaid teenuseid. Ega ei saa öelda, et siianigi oleks seis väga hull. Meil on kohalik Selver, koolimaja, lasteaed, staadion ja võimla, kus toimub hulgaliselt treeninguid-huviringe lastele ja täiskasvanutele. Ja paljud käivad ikkagi juba harjumusest oma vaba aega veetmas Tallinnas. Ilmselt kõige enam tuntakse puudust kohalikust perearstikeskusest, sest perearstid asuvad kas linnas või Jüris. Loomulikult oleks tore, kui perearst asuks kodule lähedal. Eriti arvestades, et meie piirkonnas on palju lapsi. Kui siiakanti tekib erinevaid teenusepakkujaid, küll tuleb siis ka kliente. Elanikke on siin piirkonnas palju ja arendusi tehakse juurdegi.

Andres Kõiv

Võru tarbijate ühistu juht

Meie soov on pakkuda Peetri inimestele parimat kaubavalikut. Küllap lisame Peetri kaupluses sortimendile mõnegi Võrumaale omase nüansi. Meie soov on olla kasvavas piirkonnas kauplus, milles olemas kõik esmavajalik, heas kvalteedis ja mõistliku hinnaga.

Tarbijate ühistute süsteemis pole päris tavaline, et ühe maakonna ühistu avab teise territooriumil kaupluse. Kuid päris esmakordne juhus see ei ole.

Samas pole Võru ühistu varem Harjumaal kaupluseid avanud, kuigi teised ühistud on seda teinud.

Põhjus selleks on ilmselge, sest maakonnas elab kõige rohkem inimesi ja nende hulk kasvab pidevalt.