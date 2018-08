Mängukonsool on ideaalseks meelelahutusvariandiks. Kuigi konsooliga mängitakse ka üksinda, saab valida ka mänge, mis sobivad kogu seltskonnale. See tähendab võimalust terve perega midagi koos teha. Teinekord kardetakse, et kui konsool koju osta, jääb laps ekraanimaailma kinni. Asjale teadlikult lähenedes võib aga konsoolimängudest saada ühine hobi ning võimalus terve perega kvaliteetaega veeta.

Millega mängida?

Kes ei ole veel mängukonsooli kasutanud, ei pruugi nad teada, et olemas on mitmeid erinevaid mudeleid. Õige konsooli valik muutub oluliseks siis, kui on soov mängida kindlaid mänge. Kuigi on mänge, mis töötavad kõikidel konsoolidel, on ka mänge, mis töötab ainult ühel kindlal konsoolil.

Kõige populaarsemaks mängukonsooliks maailmas peetakse PlayStation 4 ehk PS4. Tänu väga laiale mängijatebaasile, pakuvad mängude arendajad sellele teistest konsoolidest konkurentsitult rohkem erinevaid mänge.

PS4 kasuks räägib ka Playroomi olemasolu, kus on hulgaliselt erinevaid minimänge, mis on sinna lisatud just kogu perele mõeldes.

Xbox One on teine mängukonsool, mille boonuseks on laiemad meedia võimalused – kasvõi näiteks Netflixi vaatamise variant.

Esmalt koos perega mõnda ägedat mängu mängida ja seejärel mõnda filmi vaadata. Tänu sellele öeldakse, et Xbox One on mitmekülgsem kui PS4.

Kaup24.ee mängukonsoolide ostujuhist leiad veelgi soovitusi sobivaima seadme valimiseks.

Mida mängida?

Kuna kõik mängud ei pruugi kõikidel konsoolidel toimida, võiks pere jaoks mängukonsooli ostes alustada sellest, et uurida mis mänge kellelegi mängida meeldib. Täitsa võimalik, et näiteks lapsed on oma sõpradel külas käies juba mingeid mänge proovida saanud ja neil on kujunenud oma kindlad lemmikud. Kui osta sama mängukonsool, mis on sõpradel, on võimaluseks ka mängude vahetamine.

„Just Dance 2017“ on aktiivne tantsumäng, mis sobib nii lastele kui ka täiskasvanutele. Mängus on rohkem kui 40 populaarset ja tuntud laulu ning neid on võimalik ka juurde osta, kui olemasolevad ära tüütavad. Korraga saab oma tantsuliigutusi näidata kuni kuus inimest, nii et kui peres on rohkem liikmeid, võib osa neist võtta kaasaelava fänni rolli.

Spordihuvilistele sobib jalkamäng „Fifa 18“, kus võib kohata ka oma lemmikjalgpallureid, nagu näiteks legendaarset Cristiano Ronaldot. Seda saab mängida nii ühe ekraani taga koos terve perega või ka online’s, kui tahaks kaasata näiteks teises linnas või riigis elava pereliikme.

Hasbro Family Fun Pack Conquest Edition on kombinatsioon vanast ja uuest ehk konsoolimängude maailmas on võimalik mängida selliseid tuntud lauamänge nagu laevade pommitamine, Monopoly, Scrabble ja Risk. Tänu mainitud lauamängude varasemale mängimisele võib see mäng olla nende lemmik, kes pole varasemalt konsoolimängude maailmaga kokku puutunud.

Lisaks ka hulk mänge, mille võib koondada ühe nimetuse alla: LEGO Games. Selle nime all võib leida kümneid erinevaid teemasid: Harry Potter, Jurassic World, Superheroes jne, nii et valida saab selle, mis ka muidu huvi pakub.

Arvutimaailmast tuttav Minecraft

Arvutimängumaailmast on tee konsoolidele rajanud ka ülimat populaarsust nautinud Minecraft. Korraga saab ühes maailmas tegutseda kuni neli inimest ning kamba peale on lõbus veeta aega, editades võimsaid losse, maju ja isegi ameerika mägesid.

Wheel of Fortune ja Jeopardy on küll rohkem levinud USAs, kus antud mängud on juba telekaekraanilt tuttavad, ent ka eesti peredele võib see olla huvitavaks väljakutseks ja võimaluseks inglise keelt õppida.

Avasta võimalusi

Antud nimekiri on vaid väike valik võimalikest mängudest, kuid see annab juba hea idee sellest, mis võimalused mängukonsooli koju ostmine pere jaoks avab – põnev ja lõbus meelelahutus kogu perele.

Nii PlayStation kui Xbox One konsoolide valiku leiad e-poest.